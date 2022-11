Nope di Jordan Peele è in streaming e download su CHILI

News Cinema

Su CHILI in streaming e download c'è Nope, opera terza del nuovo più acclamato autore di horror visionari: Jordan Peele. Questa volta affronta il tema degli extraterrestri, ma a modo suo...

In streaming e download su CHILI è disponibile Nope: giunto alla sua opera terza da regista dopo Scappa - Get Out e Noi, il regista Jordan Peele si cimenta questa volta col tema degli extraterrestri, dopo aver toccato quello del razzismo e dello sdoppiamento nei suoi lavori precedenti. Ma Nope non è solo un film sugli alieni, perché ha qualcosa da dire anche sulla società dello spettacolo... Guarda Nope su CHILI

Nope, la trama del fantahorror di Jordan Peele

In Nope si racconta la storia di fratello e sorella, Oj ed Em (Daniel Kaluuya e Keke Palmer): gestiscono il ranch di babbo Otis, dove addestrano cavalli per film, spettacoli e trasmissioni televisive. Quando i loro animali spariscono nel nulla o reagiscono con violenza a qualcosa di apparentemente intangibile in quella gola della California, dove si svolge la storia, i due decidono di indagare. C'è una presenza extraterrestre in zona? E se la risposta è affermativa, si potrebbe testimoniarne l'esistenza e guadagnarci qualcosa? Di certo ci ha ha già pensato l'ex-bambino prodigio Jupe Park (Steven Yeun), proprietario di un parco nell'area.



Nope: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Nope, la nuova sfida di Jordan Peele