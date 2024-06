Non riattaccare: il trailer ufficiale del thriller con Barbara Ronchi e Claudio Santamaria

News Cinema

Arriva al cinema l'11 luglio questo film scritto e diretto da Manfredi Lucibello presentato in concorso (unico italiano) al Torino Film Festival del 2023.

Forse alcuni di voi ricorderanno Locke, il film scritto e diretto da Steven Knight che vedeva un bravissimo Tom Hardy protagonista e, per tutta la durata del film, impegnato in lunghe conversazioni telefoniche mentre guidava nella notte verso una meta che diventava chiara solo nel corso del racconto. L'11 luglio, con la distribuzione di I Wonder Pictures, arriva al cinema un film che da quello di Knight ha chiaramente preso ispirazione: si intitola, in maniera piuttosto esplicita, Non riattaccare.

In questo caso regista (e sceneggiatore assieme a Jacopo Del Giudice) è Manfredi Lucibello, giovane regista fiorentino che nel 2018 aveva esordito con Tutte le mie notti. La storia è quella di Irene, giovane donna che, una calda notte d'estate, riceve una telefonata inattesa dal suo ex Pietro. Irene capisce subito che Pietro non è in sé, e che potrebbe compiere un atto disperato, e quindi parte subito verso il litorale romano, per cercare di raggiungerlo, senza mai riattaccare il telefono per tenerlo impegnato in una conversazione nel corso della quale verrà ripercorsa la loro storia d'amore, e i motivi che hanno portato a una dolorosa separazione. Nei panni di Irene c'è Barbara Ronchi, mentre in quelli di Pietro, che sostanzialmente non vediamo mai, ma sentiamo sempre, c'è Claudio Santamaria.

Non riattaccare è stato presentato in anteprima e in concorso lo scorso novembre al Torino Film Festival, e per saperne di più potete leggere il nostro articolo di approfondimento sul film, completo di dichiarazioni di regista e interpreti. Qui di seguito, invece, trailer e poster di Non riattaccare.



Non Riattaccare: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



NON RIATTACCARE, il nuovo film di Manfredi Lucibello, con Barbara Ronchi e Claudio Santamaria, è una produzione Mompracem con Rai Cinema, prodotto da Carlo Macchitella, Pier Giorgio Bellocchio, Manetti bros. e uscirà nelle sale l’11 luglio distribuito da I Wonder Pictures. Scritto da Manfredi Lucibello e Jacopo Del Giudice, le musiche originali sono firmate da Motta. Presentato in concorso al 41° Torino Film Festival, il film sarà in anteprima al Biografilm di Bologna il 15 giugno.