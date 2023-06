Non credo in niente, il disagio giovanile nel buio della notte: il film in anteprima al festival di Pesaro

News Cinema

Sarete a Pesaro tra il 17 e il 24 giugno? La 59ª edizione della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema, o se preferite Pesaro Film Festival, si svolgerà proprio in quei giorni. Per avere un'dea completa di cosa accadrà, dei tanti titoli in programma e di chi saranno gli ospiti, il link qui sotto vi può accompagnare all'articolo relativo. Con queste righe, invece, vi segnaliamo un film italiano selezionato nella categoria Proiezioni Speciali che sarà presentato il 23 giugno alla presenza del cast e del regista. Si tratta di Non credo in niente, diretto da Alessandro Marzullo e prodotto da Daitona e Flickmates che uscirà al cinema dopo l'estate.

Non credo in niente: trama e cast del film su quattro giovani in cerca di loro stessi

"Con questo film volevo esplorare il disagio e la frustrazione che vivono i ragazzi di oggi, trasmettere le loro sensazioni, le loro paure. Volevo che lo spettatore fosse in grado di sentire e vedere questa società liquida di cui parlava Bauman", spiega il regista. "Non potevo e non volevo in alcun modo limitare il percorso di questi personaggi dentro un modello narrativo solido e granitico, col rischio concreto di dar vita ad una retorica artificiosa ed anacronistica. Al contrario, ho deciso di affrontare un percorso al buio, affidandomi alla sensazione più che al ‘testo letterario’".

La storia di Non credo in niente racconta è quella di un viaggio notturno nel quale le vite di quattro ragazzi, sullo sfondo di una Roma deteriorata, sono prenda delle loro stesse incertezze. È un tessuto di relazioni superficiali quello che indossano, con sfumature romantiche e brutali, dolci e sofferte.

Una ragazza ricca di talenti artistici che è assistente di volo; un taciturno aspirante attore che vaga in sella alla sua moto in cerca di sesso occasionale; una coppia di fidanzati musicisti costretta a lavorare in nero nella cucina di un ristorante. Non si conoscono tra loro, ma vivono tutti la stessa situazione: la strada che avevano intrapreso li ha condotti in un vicolo cieco e si ritrovano alla soglia dei trent’anni senza prospettiva. Le loro ambizioni giovanili si sono scontrate con la realtà del mondo contemporaneo. Vivono in un profondo e costante disagio, nell’insoddisfazione, senza comprendere a fondo il motivo del loro malessere, rischiando così di abbandonarsi alla totale inazione o all’aggressività casuale.

Scritto e diretto da Alessandro Marzullo, Non credo in niente è stato girato in 13 notti spalmate su 8 mesi ed è interpretato da Demetra Bellina, Giuseppe Cristiano, Renata Malinconico, Mario Russo, Lorenzo Lazzarini, Gabriel Montesi, Antonio Orlando e Jun Ichikawa. "Noi di Daitona, in collaborazione con i produttori associati, abbiamo voluto fortemente sostenere un progetto fuori dagli schemi e con una certa rilevanza artistica" spiegano i giovani produttori dietro al film. "Lo abbiamo fatto perché il tema e ciò che il film vuole comunicare rappresenta per noi, come per il regista, qualcosa di urgente che deve necessariamente essere condiviso e diffuso. Parlare dei problemi sociali ed esistenziali dei ragazzi che vivono il mondo nella nostra epoca, nel modo in cui lo fa Marzullo con Non credo in niente è, a nostro avviso, qualcosa di veramente unico".