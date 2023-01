Non così vicino: la moglie di Tom Hanks voleva George Clooney e lui è andato a dormire sul divano per 10 giorni

News Cinema

Tom Hanks ha raccontanto un divertente aneddoto legato al suo film Non così vicino, in arrivo nelle sale il 16 febbraio.

Arriverà al cinema il 16 febbraio il film A Man Called Otto, intitolato in italiano Non così vicino. Tratto dal bestseller “L'uomo che metteva in ordine il mondo” dello scrittore Fredrik Backman, nonché remake del film svedese Mr. Ove che ne è stato il primo adattamento cinematografico, il film offre la possibilità a Tom Hanks di interpretare un personaggio per lui diverso dal solito.

Al centro della storia di Non Così Vicino c'è Otto Anderson, un vedovo scontroso, molto rigido e rispettoso delle sue abitudini. Un giorno una giovane e vivace famiglia si trasferisce nella casa accanto alla sua. L'incontro con Marisol, ragazza brillante e in dolce attesa, crea un'improbabile amicizia che inizia a incrinare la teca di vetro dentro la quale Otto ha deciso di vivere.

Tom Hanks: "Quando vedo un film, mi domando sempre cosa farei io. Me lo sono chiesto anche vedendo Iron Man"

Diretto dal regista Marc Forster, il film è co-prodotto dallo stesso Tom Hanks insieme alla moglie Rita Wilson. L'attore ha raccontato un divertente retroscena quando, la coppia aveva deciso di fare una versione americana della storia.

"Cosa ti ha detto Rita... sai chi sarebbe perfetto per la parte di Otto? George Clooney. È andata così?" chiede lo speaker dell'emittente radio SiriusXM. Questa la risposta di Tom Hanks:

Ha detto esattamente così. Poi io ho dormito una settimana e mezza sul divano, di mia spontanea volontà. Guardavamo il film insieme [la versione originale svedese, ndr] e io lo guardavo con un po' di cinismo e con spirito competitivo. Quell'attore ha avuto la possibilità di fare questo ruolo. È un grande ruolo. Mi domando cosa farei io... È una cosa che mi domando sempre "cosa farei io". Quando ho visto i film di Iron Man, mi sono domandato "cosa farei io se interpretassi Iron Man".