No Exit: il trailer italiano ufficiale del thriller in arrivo su Disney+

News Cinema

Uno pensa Disney, bambini, cartoni animati, robe così e basta. E invece no, perché questo nuovo thriller ad altro tasso di suspense, prodotto da 20th Century Studios, sarà disponibile in esclusiva su Disney+ dal 25 Febbraio. Ecco il trailer italiano ufficiale di No Exit.

Uno pensa Disney (nel caso specifico Disney+) e pensa subito bambini, cartoni animati, robe così e basta. E invece no. Perché da quando la Disney ha comprato la 20th Century Fox, acquisendone il catalogo passato, presente e futuro, e cambiando quel nome glorioso in 20th Century Studios, sulla sua piattaforma streaming proprietaria sono disponibili un sacco di titoli che, ecco, magari ai più piccoli non è esattamente il caso di far vedere.

Tutto questo per dire che il prossimo 25 febbraio su Star, che è per l'appunto la sotto-sezione più adulta di Disney+, debutterà in streaming un thriller carico di suspense, prodotto dai 20th Century Studios, che si intitola No Exit, e di cui di seguito vi mostriamo il trailer italiano ufficiale.

Opera seconda di Damien Power, regista che si era fatto conoscere qualche anno fa con un horror da lui stesso sceneggiato intitolato Killing Ground, No Exit è tratto da un romanzo di Taylor Adams, adattato per il cinema da Andrew Barrer e Gabriel Ferrari, sceneggiatori di Ant-Man and the Wasp.

La storia è quella di una ragazza che si mette in viaggio in auto per via di un'emergenza familiare, ma che durante il viaggio è costretta da una tormenta di neve a fermarsi in un'area di sosta assieme a un gruppo di sconosciuti. E sarà lì che, in un pulmino, scoprirà una ragazza rapita. La domanda a quel punto per lei diventa: chi di tutte quelle persone che ha attorno è il rapitore?

Nel ruolo della protagonista troviamo Havana Rose Liu, e il resto del cast è composto da Danny Ramirez, David Rysdahl, Dale Dickey, Mila Harris e Dennis Haysbert.

No Exit: il trailer italiano ufficiale