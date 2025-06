Nightmare - Dal profondo della notte stava per diventare un reality show condotto da Freddy Krueger!

News Cinema

Guardare il film non bastava. Qualcuno ha deciso che il pubblico doveva vivere l'orrore in prima persona. Nightmare - Dal profondo della notte è stato ad un passo dal diventare un vero e proprio reality show, con Freddy Krueger nel ruolo di conduttore. Perché lo show non ha mai visto la luce?

Un reality show in cui i concorrenti gareggiano a suon di sfide inquietanti e persino disgustose? Non è certo un'idea rivoluzionaria. Ma se il format avesse come protagonista lo spietato Freddy Krueger? Quando si parla di franchise horror, Nightmare - Dal profondo della notte, creato dal leggendario Wes Craven, è uno dei primi che viene in mente. Il cult del 1984 ha introdotto uno dei cattivi più iconici della storia del cinema, ma in pochi sanno che, oltre a film, serie TV, fumetti e persino videogiochi, il franchise ha quasi preso una piega piuttosto inaspettata. Proprio così: per poco non abbiamo ottenuto un reality show... e l'idea di base non era così inverosimile come potrebbe sembrare.

Correva l'anno 2005 e la CBS stava sviluppando uno show chiamato A Nightmare on Elm Street: Real Nightmares. L'idea era audace: prendere le paure più profonde di persona comuni e trasformarle in sfide da affrontare, il tutto sotto la sapiente guida di Freddy Krueger in persona (uno che di brividi se ne intende), interpretato nientemeno che da Robert Englund! I partecipanti sarebbero stati selezionati in base alle loro fobie più intense. Queste sarebbero state trasformate in test realistici, progettati per spingere i concorrenti ai propri limiti psicologici. Il ruolo di Freddy sarebbe stato quello di presentatore. Avrebbe commentato le sfide e intervistato i concorrenti, ponendosi proprio come il pubblico aveva imparato a conoscerlo grazie ai film.

Nightmare Dal Profondo della Notte: chi partecipava al reality mai andato in onda?

I partecipanti al reality, come si accennava, per candidarsi avrebbero dovuto svelare la loro paura più intensa. Una volta selezionati, Englund li avrebbe intervistati più approfonditamente, per avere un'idea più chiara del tipo di sfida che avrebbero dovuto affrontare. Sulla base di questo, sarebbe stata progettata una prova per far sì che il concorrente potesse confrontarsi con ciò che teme di più. Quello che spaventa è soggettivo e molto personale, dunque ogni partecipante si sarebbe trovato di fronte a qualcosa di unico, creato appositamente per lui. Innovativo? Sicuramente. Spaventoso? Senza dubbio.

Nonostante l'idea intrigante, i grandi nomi coinvolti e i 6 episodi già girati, Real Nightmares non andò mai in onda. Perché? Decisioni dall'alto. All'epoca, la TV era satura di programmi simili e la CBS temeva che il reality ispirato al celebre horror non si sarebbe distinto. Englund accenna al progetto nella sua autobiografia, Hollywood Monster, rivelando che, a preoccupare i dirigenti, era anche il tono della serie. La CBS, afferma l'attore, voleva che Real Nightmares si orientasse prevalentemente verso sfide fisiche disgustose. Invece Englund e il produttore Star Price avevano una visione diversa e radicata nell'horror psicologico. Il che aveva senso dato il tema di Nightmare!

C'era infine un altro problema: come bilanciare il mix di comicità e terrore di Freddy Krueger con la reale vulnerabilità emotiva dei concorrenti? Fondere realtà e finzione in un modo che funzioni davvero non è un facile. Riportare Freddy sullo schermo come presentatore di un reality costruito su reali paure psicologiche è progetto potenzialmente geniale . Ma sarebbe stata davvero una buona idea andare fino in fondo?

Il reality con Freddy Krueger: oggi sarebbe un successo?

La salute mentale è un argomento di grande attualità ed è proprio questo il nocciolo della questione. Vent'anni fa non era certo un tema dibattuto e normalizzato quanto lo è oggi. Questo non ci vieta di pensare che, se Real Nightmares fosse effettivamente andato in onda, l'accoglienza avrebbe potuto essere divisiva e problematica. Mettere persone comuni nella posizione di confrontarsi con le loro peggiori paure (e al cospetto di un'icona dell'horror) avrebbe potuto mettere a disagio tanto i concorrenti quanto il pubblico. Soprattutto per i primi, se non avessero ricevuto un supporto adeguato.

La saga di Nightmare gioca molto con la fragilità psicologica. All'inizio degli anni 2000, inoltre, la spettacolarizzazione del dolore - fisico ed emotivo - era di moda nel mondo dell'intrattenimento. Tuttavia, senza misure di sicurezza essenziali, camminare su quel sottile confine tra finzione e realtà sarebbe stato rischioso. E forse nessuno era davvero pronto ad affrontare le conseguenze. Oggi, con una comprensione molto più ampia del trauma e della vulnerabilità, qualcosa del genere potrebbe essere possibile. Probabilmente però è stato meglio che non sia successo nel 2005, né mai. Ancora oggi, ad ogni modo, fan più esperti cercano online le introvabili puntate mai trasmesse di Real Nightmares.