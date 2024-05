Niente da perdere: in anteprima esclusiva una clip del dramma sociale con Virginie Efira

News Cinema

Niente da perdere, il film diretto da Delphine Deloget, ci offre un'altra grande interpretazione di Virginie Efira, ormai una delle migliori attrici del cinema europeo di qualità. Vi mostriamo una clip in anteprima esclusiva del film in uscita il 16 maggio con Wanted Cinema.

Una sera come tante altre la vita di una donna cambia completamente, tanto da costringerla a lottare contro tutto e tutti per il figlio adolescente. Niente da perdere, in uscita nelle sale il 16 maggio per Wanted Cinema, è un dramma sociale che conferma le grande qualità di Virginie Efira, una delle grandi attrici del cinema francese, qui nei panni di una madre coraggiosa e indomabile. Opera prima di una giovane regista, Delphine Deloget, racconta come un piccolo incidente domestico possa scatenare conseguenze irrefrenabili e imprevedibili.

Un dramma sociale, Niente da perdere, che suscita molte domande morali, di cui vi presentiamo in anteprima esclusiva una clip, ovviamente con Virginie Efira protagonista.



Niente da perdere: "La cantina allagata", Clip ufficiale italiana in anteprima esclusiva del Film - HD

Niente da Perdere: la trama ufficiale e il trailer italiano del film con Virginie Efira

Sylvie vive a Brest con i suoi due figli, Sofiane e Jean-Jacques: i tre compongono un nucleo familiare molto unito. Ma una notte, mentre la madre è al lavoro il più piccolo si ferisce gravemente. Sylvie viene denunciata per inadempienza nella cura dei figli e il bambino viene dato in affidamento in attesa del processo. Assistita da un avvocato, sostenuta dagli amici, e spinta dell’amore dei suoi figli, la donna lotta fiduciosa nella speranza di riavere suo figlio con sé. Ma la sua battaglia sarà irta di ostacoli.