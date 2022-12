Nicolas Cage sogna un musical!

News Cinema

C'è ancora un genere in cui Nicolas Cage non si è mai cimentato e che lo tenta non poco: il musical. L'attore ne parla in un'intervista rivelando quale film avrebbe voluto fare e perfino che ruolo avrebbe desiderato ricoprire.

Torniamo a parlare di Nicolas Cage dopo gli ultimi aggiornamenti sul Dracula che interpreterà in Renfield, la commedia horror che prende il nome dal servo del conte transilvano (impersonato da Nicholas Hoult) e che è diretta da Chris McKay. Dovete sapere che l'attore ha svelato quale genere di film vorrebbe prima o poi tentare, e chi lo ama per Ghost Rider o per gli action, o comunque per tutti quei film in cui fa il duro o perde il lume della ragione, la notizia sarà forse traumatica.

Sembra strano che in anni e anni di carriera, Nicolas Cage non si sia cimentato in ogni possibile tipologia cinematografica. E invece è così, tanto che Butcher's Crossing, di cui vi abbiamo parlato più volte, segna il suo debutto in un western. Ci sono dunque dei territori ancora inesplorati per il nostro, che di recente si è fatto notare nella commedia The Unbearable Weight of Massive Talent e, un po’ meno di recente, nel drammatico Pig.

Il guilty pleasure di Nicholas Cage

In un'intervista rilasciata a Empire, che poi è la stessa nella quale ha parlato di Renfield, Nicolas Cage ha confessato che, a questo punto del suo percorso professionale, non gli dispiacerebbe fare un musical. Ebbene sì! Altro che i revenge movie in cui i suoi coetanei amano sempre più di recitare o un cinecomic Marvel! Ecco la dichiarazione di Nicolas Cage:

Non ho ancora fatto un musical. Mi piacerebbe tentare. Non ho una gran voce. Mi sembra di aver cantato decentemente in Cuore selvaggio, ma da allora mi sono sgolato cantando malamente Purple Rain nei locali in cui si fa il karaoke. Credo che sarei stato un ottimo Ponzio Pilato in Jesus Christ Superstar.

La prima cosa che ci viene da dire è che avremmo adorato sentire Nicholas Cage storpiare "Purple Rain" di Prince. La seconda è che in Cuore Selvaggio di David Lynch (nei panni di Sailor), l'attore ha effettivamente dimostrato un certo talento, cantando a Laura Dern (Lula) "Love me" di Elvis Presley. Che poi la cosa più memorabile del film sia la sua giacca di serpente lo sanno anche i muri.

Infine, a proposito del ruolo di Pilato in Jesus Christ Superstar, dobbiamo ammettere che Nick non potrebbe mai competere con Barry Dennen, scomparso nel 2017. Le sue interpretazioni di "Pilate's Dream" e di "Pilates and Christ" restano imbattibili e bellissime. Però esistono tanti altri storici musical da portare al cinema e di certo ne arriveranno di nuovi. A quel punto, magari, qualche regista si ricorderà del desiderio espresso da Cage. Ecco comunque la scena di Cuore Selvaggio in cui Nicholas canta Elvis.