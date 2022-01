Nicolas Cage si ispira a Malignant e al Ringu giapponese per il suo Dracula in Renfield

News Cinema

Nicolas Cage racconta le sue ispirazioni per il personaggio di Dracula che interpreterà in Renfield al fianco di Nicholas Hoult. Oltre agli attori iconici del vampiro promette diverse sorprese.

Sarà un po' matto, spesso esagerato nelle sue interpretazioni, ma Nicolas Cage ha dimostrato più volte di essere un grande attore e una persona per cui non si può non provare simpatia. A novembre è stato annunciato che avrebbe aggiunto ai suoi personaggi anche il Conte Dracula, capostipite di tutti i vampiri moderni, in Renfield, il film Universal con Nicholas Hoult. Siamo curiosissimi di vederlo in quel ruolo e di sapere quale sarà il suo approccio al personaggio. A chiedergli lumi sul film diretto da Chris McKay ci hanno pensato quelli di Variety nel podcast Awards Circuits, e questo è quello che ha detto Nicolas Cage.

Come sarà il Dracula di Nicolas Cage

"Posso dirvi che il film è fantastico - ha esordito - è un'opportunità davvero divertente ed elettrizzante". Ha poi rivelato di essere un grande fan del romanzo di Bram Stoker e del personaggio e di aver rivisto per prepararsi alcune delle interpretazioni di Dracula più memorabili: "Ho guardato la performance di Bela Lugosi e quella di Frank Langella (nei film del 1931 e 1979, ndr). E ho guardato quella di Gary (Oldman) nel film dello zio (Coppola) che è così sontuoso! Ogni inquadratura è un'opera d'arte". Quando gli è stato chiesto cosa pensa di poter portare al ruolo, Cage ha risposto: "Voglio che venga fuori in modo unico rispetto a come l'ho visto interpretare. Quindi penso di concentrarmi sul movimento del personaggio. Ho visto Malignant e ho pensato a quello che faceva lei con quelle mosse, e anche al Ringu con Sadako... voglio vedere cosa possiamo esplorare coi movimenti e con la voce".

Si tratta comunque di una storia horror virata in chiave comica e l'attore aggiunge: "Quello che lo rende super divertente è che è una commedia. E quando indovini quel tono - la commedia e l'horror - come ha fatto Un lupo mannaro americano a Londra, è uno sballo. Devi centrare l'obiettivo. Ed è quello che sto cercando, qualcosa di nuovo da portare al personaggio e anche quel mix perfetto di commedia e horror".

Le premesse sono ottime e siamo sicuri che Nicolas Cage saprà, ancora una volta, stupirci (speriamo nel bene e non nel male).

(nella foto, Nicolas Cage in Stress da vampiro, del 1989)