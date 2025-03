Nicolas Cage in versione western: ecco il trailer di Gunslingers

News Cinema

Nel cast di questo film, che non pensiamo verrà ricordato tra le vette della carriera dell'attore, ci sono anche Heather Graham, Stephen Dorff e la figlia di Sylvester Stallone. Ecco trailer e trama di Gunslingers.

Eccoci qui, di nuovo a parlare di uno dei nostri beniamini, il caro vecchio Nicolas Cage, del quale cerchiamo di seguire prodezze e peripezie il più attentamente possibile. Di recente vi abbiamo mostrato il trailer di un film davvero notevole come The Surfer, in cui Cage è davvero a livelli molto alti, mentre oggi è la volta di un film che forse non sarà altrettanto bello, e nel quale forse il nostro Nic non si è altettanto impegnato, ma che ci interessa perché è una delle rarissime incursioni di Cage in un genere che amiamo molto: il western.

Prima di questo Gunslingers, infatti, Cage aveva recitato in un western solo altre due volte: la prima, nel 2022, in un film piuttosto interessante intitolato Butcher's Crossing e diretto da Gabe Polsky; la seconda l'anno dopo nel trascurabile The Old Way.

Ora, dobbiamo essere sinceri e dire che, a giudicare da questo trailer, Gunslingers pare più allineato al secondo titolo che non al primo, ma questo passa il convento. Scritto e diretto da tal Brian Skiba, il film vede nel cast anche altri nomi noti, come la bionda Heather Graham e Stephen Dorff, e c'è anche Scarlet Stallone (che sì, è figlia di).

Questa la trama ufficiale del film, che USA debutterà in alcune sale, in digitale e on demand il prossimo 11 aprile:

Quando l'uomo più ricercato d'America compare in una piccola città del Kentucky, la sua storia violenta - e una folla assetata di sangue in cerca di vendetta e di un riscatto da re - lo seguirà rapidamente. Mentre fratelli si scontrano l'uno contro l'altro e le pallottole fanno a pezzi la città, questo pistolero fulmineo fa pagare ai suoi nemici il prezzo più alto per la loro avidità. Il premio Oscar Nicolas Cage, Stephen Dorff e Heather Graham sono i protagonisti di un thriller western ricco d'azione sulla vera giustizia nel selvaggio West.

Gunslingers: il trailer ufficiale del western con Nicolas Cage