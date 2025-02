Nicolas Cage sull'orlo della follia nel trailer di The Surfer

News Cinema

A quasi un anno dalla sua presentazione al festival di Cannes, arriva al cinema in alcuni paesi (ma non ancora da noi) questo interessante, assolatissimo e allucinato thriller psicologico. Ecco trailer e trama di The Surfer.

Un padre separato porta il figlio adolescente a surfare nello spot della sua infanzia, vicino alla casa dove è cresciuto e che sta cerando di riacquistare. Una volta sul posto però si scontra con una banda (una gang? una setta?) di terribili e aggressivissimi locals, che gli impediscono l'accesso al mare e lo umiliano di fronte al suo ragazzo. Invece di tornarsene a casa con le pive nel sacco, però, questo personaggio senza nome, insiste testardamente a cercare di accedere alla spiaggia, e questo sarà per lui l'inizio di un incubo a occhi aperti: sotto il caldo sole dell'estate australiana, l'uomo verrà vessato sempre di più, spogliato man mano di ogni suo bene, fino a portarlo sull'orlo della follia e a farlo dubitare della sua stessa identità.

Questa, in sintesi, è la storia di The Surfer, film che vede protagonista un ottimo (e misurato!) Nicolas Cage che è stato presentato fuori concorso allo scorso Festival di Cannes e che, dopo aver girato per i festival di mezzo mondo, sta finalmente per debuttare nelle sale di alcuni paesi, Stati Uniti compresi, e che quindi ha anche il suo primo trailer ufficiale.

The Surfer è stato scritto da tal Thomas Martin e diretto da Lorcan Finnegan, il regista irlandese che si è fatto conoscere con l'interessante thriller psicologico intitolato Vivarium, che vedeva protagonisti Jesse Eisenberg e Imogen Poots. Menzioni speciali le meritano anche il direttore della fotografia Radek Ladczuk, che ha fatto un lavoro notevolissimo saturando i colori ma dando al tempo stesso al film un look da trip allucinogeno, e a Julian McMahon, diabolico nel ruolo del leader del gruppo di locals che impedisce al personaggio di Cage di fare surf.

Questo è il trailer ufficiale originale di The Surfer.