Nicolas Cage è il diavolo in persona nel trailer di Sympathy for the Devil

Debutta negli Stati Uniti a fine luglio, in sala e on demand, questo thriller psicologico in cui il nostro amato e sempre più folle Nic Cage interpreta il ruolo del diavolo. Con tanto di capelli rossi. Ecco trailer e trama di Sympathy for the Devil.

Lo abbiamo appena visto al cinema nei panni di Dracula, e subito Nicolas Cage ci travolge nuovamente con la sua nuova, strampalata interpretazione. L'uomo che è stato mille folli personaggi, nel corso della sua carriera, finalmente (è proprio il caso di dirlo) interpreta il diavolo in persona. Con tanto di capelli rosso fuoco, per sottolineare l'infernalità del tutto.

Succede in Sympathy for the Devil, un thriller psicologico nel quale un uomo, interpretato da Joel Kinnaman, si trova costretto da una pistola puntata contro di lui a dare un passaggio a un misterioso e sulfureo passeggero, rimanendo così intrappolato in un rischioso gioco del gatto col topo nel quale diviene sempre più chiaro che ciò che sembra non è mai quello che è realmente.

A dirigere il film, a partire da un copione di Luke Paradise (giuro, si chiama così...) è stato Yuval Adler, il regista israeliano di film come The Secret.

Ecco il trailer ufficiale originiale di Sympathy for the Devil, con un Nicolas Cage davvero... diabolico.