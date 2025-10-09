TGCom24
Netflix interessata alla Warner Bros? Uno dei CEO è assai perplesso

Domenico Misciagna

Da quando si è detto che la Paramount Skydance sarebbe interessata alla Warner Bros. Discovery, c'è chi suggerisce altri potenziali compratori, tra cui Netflix. Il co-CEO Greg Peters però invita alla riflessione su mosse così estreme...

Circa un mese fa vi avevamo dato una notizia piuttosto pesante, trapelata dalle indagini del Wall Street Journal: la Warner Bros. Discovery sarebbe in vendita, con un principale potenziale acquirente, cioè la Paramount, a sua volta da poco acquisita dalla Skydance. In questa sequenza di succulenti pasti consumati da major gargantuesche, qualcuno ha iniziato a indagare su altri soggetti interessati allo spropositato catalogo Warner, ed è stato fatto il nome di Netflix. Il colosso dello streaming riempirebbe la piattaforma di tanto materiale, però il co-CEO Greg Peters, ospite a Los Angeles della conferenza Bloomberg Screentime, invita alla calma. Leggi anche La Paramount punta ad acquisire la Warner Bros? Parola del Wall Street Journal

Sulla carta avrebbe senso: acquistando la Warner Bros. Discovery, una piattaforma come Netflix potrebbe offrire in streaming tonnellate di contenuti della major, oltre a inglobare realtà come i DC Studios. La Disney da quasi vent'anni si è fatta araldo di queste acquisizioni, portando sotto il suo tetto Pixar (2006), Marvel (2009), Lucasfilm (2012) e 20th Century Fox (2019): proprio quest'ultima operazione è però costata così tanto che il CEO Disney Bob Iger ha dovuto subire gli attacchi di una fronda interna di azionisti, non appena ci sono stati problemi di boxoffice. Comprare la Warner Bros. Discovery, valutano gli analisti di Wall Street, comporterebbe una spesa di non meno di 70 miliardi di dollari, accollandosi anche i debiti del gruppo. Per quanto l'obiettivo possa fare gola, uno dei co-CEO di Netflix, Greg Peters, frena su queste voci. È un passo che nemmeno una potenza come Netflix può compiere senza pensarci due, anzi tre volte.

Abbiamo una forte tradizione da costruttori, non da compratori. Bisognerebbe essere ragionevolmente scettici verso le fusioni delle grandi compagnie che gestiscono i media. Col tempo non si dimostrano un affare straordinario. Il nostro scopo è capire il modo migliore per far crescere la nostra azienda. Dobbiamo pensare molto attentamente al modo in cui investiamo il nostro capitale, il nostro tempo e la nostra attenzione. Se questo dovesse essere il modo migliore di farlo, d'accordo. Se non lo fosse, dovremmo fare qualcos'altro.
