Netflix in crisi? Le sale americane tendono una mano

Al CinemaCon l'associazione degli esercenti americani si è presa una piccola rivincita su Netflix, ma senza infierire, anzi: e se il futuro fosse collaborazione invece che concorrenza?

Quanto pesa la "crisi" di Netflix? Certo, il colosso dello streaming ha perso 54 miliardi di dollari in un giorno solo in borsa, dopo aver comunicato la perdita di 200.000 abbonati (su un totale di 222 milioni!!!), ma è anche vero che la pandemia e il lockdown due anni fa avevano forse gonfiato oltremisura la disponibilità del pubblico a sottoscrivere mille abbonamenti. Forse la situazione si sta semplicemente normalizzando, ma al CinemaCon il rappresentante dell'associazione nazionale degli esercenti americani (NATO) non si è fatto scappare una proposta che potrebbe non essere solo una frecciata sotto mentite spoglie.

Netflix anche al cinema regolarmente, la proposta degli esercenti americani

Nelle dichiarazioni rilasciate al CinemaCon da John Fithian, CEO della NATO (National Association of Theatre Owners, l'associazione degli esercenti cinematografici americani), si legge tra le righe una malcelata soddisfazione per il ridimensionamento dello streaming, che un paio d'anni fa sembrava a Hollywood la nuova frontiera dopo la sala. Fithian tuttavia si dimostra all'altezza della sua posizione, perché non ignora quanto Netflix abbia fatto nel sostegno agli autori indipendenti che non trovavano casa altrove per i loro progetti più costosi (citiamo solo Martin Scorsese e David Fincher). Infatti non irride il rivale ferito, ma rilancia.

Io rappresento i proprietari delle sale cinematografiche, ma Netflix... noi li amiamo. Ted Sarandos conosce il cinema e la tv meglio di chiunque altro a Hollywood. Crede davvero nei suoi contenuti. [...] La nostra porta è aperta per una più vasta e ampia programmazione dei film di Netflix, se sarà una strada che vorranno percorrere. [...] Sono fan del cinema proprio come noi.