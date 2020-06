Nessuna verità, l'intervista vintage con Leonardo DiCaprio: "Roma è la mia città preferita al mondo"

News Cinema

Nel 2008 usciva al cinema Nessuna verità, un action thriller con Leonardo DiCaprio e Russell Crowe diretto da Ridley Scott. Rivediamo l'intervista con DiCaprio in occasione del passagio da Roma per la promozione del film.

Era il 2008 e Leonardo DiCaprio aveva già lavorato tre volte con Martin Scorsese. In Nessuna verità l'attore si faceva dirigere per la prima e unica volta (finora) da Ridley Scott (entrambi saranno poi produttori nel 2013 del film Il fuoco della vendetta con Christian Bale). In Body of Lies, titolo originale di Nessuna verità, DiCaprio recita accanto a Russell Crowe e interpreta un agente della CIA in Giordania che ha il compito di rintracciare un pericoloso terrorista. Per la promozione del film l'attore venne in Europa e passò anche per Roma, dove rimase lo stretto necessario. Nell'intervista di Coming Soon con Leonardo DiCaprio qui sotto, che essendo stata realizzata di 12 anni fa possiamo quasi definire vintage, disse che Roma era "la mia città preferita al mondo". Al prossimo incontro, non perderemo occasione di chiedergli un aggiornamento su questa dichiarazione, ma non è certo una coincidenza che la sua casa di produzione si chiami Appian Way.



Nessuna verità: Leonardo Di Caprio parla del film

Nessuna verità: la trama e il trailer del film di Ridley Scott con Leonardo DiCaprio e Russell Crowe