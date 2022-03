Nella bolla: ecco il (vero) trailer del nuovo film comico di Judd Apatow in arrivo su Netflix

News Cinema

Il film, una strampalata commedia su un gruppo di attori chiusi in un hotel a causa della pandemia, debutterà in streaming sulla piattaforma il 1° aprile. Nel cast, Karen Gillan, Pedro Pascal, Leslie Mann, David Duchovny e tanti altri.

Dopo il curioso teaser trailer che vi abbiamo già mostrato, ecco arrivare online il primo trailer di Nella bolla, la nuova commedia diretta da Judd Apatow che racconta di un gruppo di attori costretti a rimanere in quarantena in un hotel a causa del Covid, ma determinati a far tutto il possibile per portare a termine la lavorazione del blockbuster cui erano impegnati, un film in stile Jurassic World intitolato "Cliff Beasts 6: The Battle For Everest".

Nella bolla, scritto dallo stesso Apatow assieme a Pam Brady, debutterà in streaming su Netflix il 1° aprile, e nel cast ci sono Karen Gillan, Pedro Pascal, Leslie Mann, Fred Armisen, Keegan-Michael Key, David Duchovny, Iris Apatow, Guz Khan e Maria Bakalova.

Nella bolla: il trailer ufficiale del film



Questa commedia segue un gruppo di attori e attrici isolati in un hotel durante la pandemia mentre cercano di completare il sequel di un franchise d'azione su dinosauri volanti.