Navalny: torna in sala il documentario vincitore dell'Oscar

Ha trionfato alla Notte degli Oscar e ora torna anche nelle sale italiane Navalny l'avvincente documentario di Daniel Roher che si segue come un thriller. Tutti i dettagli.

Ha appena vinto la statuetta più prestigiosa, uscendo dalla notte più glamour dell'anno per il cinema con l’Oscar per il miglior documentario e ora, come è giusto che accada, Navalny torna nelle sale il 22 marzo per I Wonder Pictures, in coincidenza con il primo anniversario dell’incarcerazione del suo protagonista avvenuta nel 2022. Diretto da Daniel Roher, è il ritratto con l'andamento di un thriller del leader dell’opposizione russa Alexei Navalny e delle indagini del suo gruppo d'azione sul tentativo di avvelenamento che ha subito nell’agosto del 2020. Avvocato, attivista, politico, fondatore del partito Russia del Futuro e della Fondazione Anti-corruzione, nemesi di Vladimir Putin: Alexei Navalny è diventato un simbolo di cocciuta opposizione democratica mentre il regime putiniano si radicalizzava sempre di più assumendo i contorni di una dittatura.

Navalny racconta la coraggiosa lotta di un uomo contro il potere e la corruzione, attraverso un’indagine approfondita e condotta grazie a testimonianze dirette degli eventi successivi all’agosto 2020, quando Alexei Navalny si ammalò all’improvviso su un volo tra Tomsk e Mosca. Dopo un atterraggio di emergenza a Omsk, Navalny fu ricoverato in ospedale, dove cadde in coma. Trasportato d’urgenza a Berlino, ulteriori accertamenti hanno rilevato tracce di avvelenamento tramite una sostanza nota come Novichok. Il film ricostruisce l’indagine che ha portato alla verità rispetto all’accaduto.

Alexei Navalny nel corso degli anni ha svelato molte verità scomode attorno al governo russo e ai potenti oligarchi che lo compongono e lo sostengono, non ultima la rete di corruzione e l’enorme giro di denaro e potere attorno a queste figure, a partire da Vladimir Putin. Rientrato in Russia il 17 gennaio del 2021, con l’accusa mai provata di appropriazione indebita, Navalny è in carcere da quel giorno, condannato a scontare una pena di due anni e otto mesi, dallo scorso 22 marzo diventata di nove anni. Dalla prigione è uscito solo in seguito al suo prolungato sciopero della fame, salvo essere nuovamente incarcerato dopo essere curato.

Vincitore come Miglior documentario agli Oscar 2023, vincitore dell'Audience Award e del Festival Favourite Award al Sundance Film Festival 2022, il documentario Navalny di Daniel Roher sarà nei cinema italiani dal 22 marzo