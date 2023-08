Nata per te: ecco il trailer ufficiale del nuovo film di Fabio Mollo

News Cinema

Il film, adattamento del libro di omonimo di Luca Mercadante e Luca Trapanese pubblicato da Einaudi, sarà nei cinema dal 28 settembre con Vision Distribution. Ecco trailer, trama e poster di Nata per te.

Lo scorso autunno, in Alice nella città, sezione autonoma e parallela alla Festa del Cinema di Roma, Fabio Mollo aveva presentato un film intitolato My Soul Summer. Ora Mollo, che è anche l'autore di film come Il sud è niente e Il padre d'Italia, sta per tornare nei cinema, dal 28 settembre, con il nuovo Nata per te.

Prodotto da Cattleya - parte di ITV Studios - e Bartlebyfilm in collaborazione con Vision Distribution (quest'ultima anche distributrice), Ministero della Cultura Direzione Generale Cinema Audiovisivo, in collaborazione con Sky con il contributo di Regione Campania e Film Commission Regione Campania, Nata per te è tratto dal libro omonimo di Luca Mercadante e Luca Trapanese pubblicato da Einaudi che racconta una storia di un'adozione che ha commosso l'Italia intera, narrata da un padre single insieme a un altro padre che fatica a comprenderne le ragioni. "Una riflessione dolce e incandescente sulla paternità", si legge sul sito dell'Einaudi.

Questa la trama ufficale del film di Mollo, che ha adattato il libro assieme a Furio Andreotti e Giulia Calenda:

Nata per te è la storia di Luca e Alba: un uomo e una bambina che hanno disperatamente bisogno l’uno dell’altra, anche se il mondo intorno a loro non sembra ancora pronto a vederli insieme.

Il tribunale di Napoli è alla ricerca di una famiglia per Alba, che ha la sindrome di down e, appena nata, è stata abbandonata in ospedale. Luca, single, omosessuale, cattolico, da sempre mosso da un forte desiderio di paternità, lotta per ottenere l’affidamento di Alba. Quante famiglie “tradizionali” devono dire di no prima che Luca possa essere preso in considerazione? Può una bambina rifiutata dal mondo diventare il premio di una vita?