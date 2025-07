Narnia, Ben Barnes onesto sul reboot di Greta Gerwig: "Non esistono limiti"

News Cinema

Anche Ben Barnes ha espresso la propria opinione in merito al nuovo adattamento di Narnia di Greta Gerwig per Netflix: ecco cosa ne pensa.

Ben Barnes deve la sua prima, forte popolarità al ruolo del principe Caspian ne Le cronache di Narnia e, a distanza di anni dal lancio del franchise cinematografico, l’attore ha spezzato una lancia a favore del reboot in fase di costruzione da parte di Greta Gerwig. Con il supporto di Netflix, la regista di Barbie è attualmente impegnata nella realizzazione di una nuova avventura in quel di Narnia e Ben Barnes ha voluto dire la sua in merito.

Narnia, Ben Barnes esprime la sua opinione sul reboot di Greta Gerwig

Di ritorno sui piccoli schermi da protagonista in The Institute su Prime Video, Ben Barnes ha commentato di recente il nuovo progetto ambientato a Narnia da parte di Greta Gerwig. Apparso per la prima volta ne Le cronache di Narnia: Il Principe Caspian nel 2008, Barnes ha ripreso lo stesso ruolo anche nel sequel Il viaggio del veliero aumentando sempre più la sua notorietà nel mondo dello spettacolo. Con un nuovo adattamento tratto dai romanzi di C. S. Lewis in fase di realizzazione, Ben Barnes ha espresso la propria opinione in una recente intervista. Ai microfoni di Variety, ha affrontato soprattutto la visione offerta da Greta Gerwig, la cui intenzione è di partire dalla storia presente nel volume Il nipote del mago. A detta di Barnes, non esistono limiti al modo in cui opere letterarie come Le cronache di Narnia possono essere adattate sullo schermo:

Con la letteratura classica, non ci sono limiti ai modi in cui può essere adattata, purché sia innovativa e si rivolga a una nuova generazione. Credo che quelle storie abbiano questo, un po' di fantasy permette davvero di raccontare storie splendidamente allegoriche su speranza, bontà e fede. Credo che sarebbe davvero interessante vederla affrontare questo tema. Sono entusiasta che [“Narnia”] venga rivisitata.

Greta Gerwig dovrebbe occuparsi di almeno due film per Netflix ambientati a Narnia e partirà dal sesto romanzo della saga di Lewis. Il cast includerà diversi talenti hollywoodiani come Meryl Streep, Daniel Craig ed Emma Mackey e si vocifera che anche Carey Mulligan sia in trattative per il film.