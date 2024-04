Napoleon di Ridley Scott, la Director's Cut di 4 ore è ancora nei piani Apple?

News Cinema

World of Reel ha indagato sullo stato della ventilata Director's Cut del Napoleon di Ridley Scott con Joaquin Phoenix: la sua uscita non sembra per ora così imminente, anzi...

Napoleon di Ridley Scott con Joaquin Phoenix e Vanessa Kirby è già disponibile in digitale, ma si era vociferato negli ultimi mesi di una possibile Director's Cut più lunga, sulle quattro ore, magari in esclusiva su Apple TV+, visto che il progetto è stato finanziato proprio dall'azienda di Cupertino. World of Reel ha indagato per capire se ci si sta muovendo in quella direzione: sembrava quasi scontato, invece... la fumata per ora sembra nera.

Napoleon con Joaquin Phoenix, la Director's Cut rimandata a data da destinarsi?