Napoleon di Ridley Scott con Joaquin Phoenix è in streaming on demand

Per il Napoleon di Joaquin Phoenix, diretto da Ridley Scott, dopo la vita cinematografica comincia quella digitale: il film è disponibile in streaming, a noleggio e in vendita, in previsione di una presenza su Apple TV+ per tutti gli abbonati.

Napoleon di Ridley Scott con Joaquin Phoenix, dopo un percorso fortunato al botteghino italiano, approda in digitale: il film è in streaming on demand sulle principali piattaforme come Amazon, Google Play e Microsoft Film & TV, in collaborazione con Sony Pictures Entertainment, in attesa di comparire anche su Apple TV+ in quanto Apple Original. L'approccio di Scott al personaggio del Bonaparte non è stato gradito da tutti, quindi se siete rimasti in dubbio questo è il momento per dare al lungometraggio una possibilità. Leggi anche Napoleon: recensione del film di Ridley Scott con Joaquin Phoenix

Napoleon dal cinema allo streaming guardando a Apple TV+