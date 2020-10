Naomi Watts aggiorna The Ring e ci mostra cosa fa davvero paura

News Cinema

Naomi Watts posta su Instagram una scena di The Ring, da lei interpretato, dove al posto della cassetta da non guardare pena la morte il figlio guarda un evento molto più attuale.

Si sono appena spenti gli echi di un dibattito presidenziale tra Donald Trump e Joe Biden, tra i più caotici e pieni di insulti della storia della democrazia americana. Molti attori hollywoodiani hanno commentato negativamente lo spettacolo offerto dal presidente in carica, ma a Naomi Watts va la palma dell'originalità e dell'umorismo (anche se non sappiamo se l'idea o la realizzazione siano sue).

Nel 2002 l'attrice australiana è stata protagonista del primo dei due film americani che riadattavano uno dei film più spaventosi del cosiddetto j-horror, The Ring. A un certo punto della storia, trovava il figlio intento a guardare in tv la malefica e fatale videocassetta che evocava Samara, evento che scatenava il suo indicibile orrore. Cosa potrebbe esserci oggi di più pericoloso da far vedere a un bambino? Naomi Watts non ha dubbi e la risposta la trovate qua sotto: