Nancy Drew, il film con Emma Roberts nei panni della giovane detective

Prima della serie tv Nancy Drew del 2019, il personaggio era stato già portato al cinema da Emma Roberts.

Nancy Drew del 2007 è un film destinato alle sale e interpreto da Emma Roberts, che porta sul grande schermo la giovane eroica detective creata da Carolyn Keene nei suoi romanzi, recentemente rivisitata anche nella serie tv Nancy Drew con Kennedy McMann. Esaminiamo le tre incarnazioni di questa giovane intraprendente ragazza.

Nancy Drew, i film con Emma Roberts e Sophia Lillis

In Nancy Drew del 2007, Emma Roberts è una giovane appassionata di misteri da svelare. Giunge nella grande Los Angeles insieme al babbo Carson (Tate Donovan), stabilendosi nella casa appartenuta a un'attrice assassinata in circostanze misteriose. Nancy ha scelto quell'abitazione proprio per indagare... e naturalmente lo farà, anche se il babbo è contrario. Con l'aiuto dell'amico Corky (Josh Flitter), dimostrerà quanto vale, nonostante a scuola tutti la prendano in giro per il suo look anni Cinquanta.

Diretto dal regista e direttore della fotografia Andrew Fleming, questo Nancy Drew è pieno di citazioni dai libri (in particolare nelle minacce a cui vanno incontro Nancy e Corky), ma non ha mai generato un sequel, nonostante Emma Roberts si fosse preparata sul set con un esperto di etichetta, per interpretare al meglio la protagonista. L'incasso nel mondo è stato di una trentina di milioni di dollari su un budget di 20, in sostanza un flop, causato pure dall'uscita americana concomitante con Harry Potter e l'Ordine della Fenice...



Nancy Drew comunque sarebbe arrivata al cinema una seconda volta nel marzo 2019, solo negli USA, perché Nancy Drew e il passaggio segreto con la Sophia Lillis di IT è inedito nelle nostre sale, distribuito in italiano solo in streaming. Il personaggio in questo film di Katt Shea viene riletto in chiave più moderna, tra smartphone e social, e si trova ad affrontare un caso un po' alla Scooby Doo: una casa infestata nella provincia della cittadina di River Heights, dove Nancy si è trasferita da Chicago (il percorso è l'inverso di quello effettuato nel film precedente, ma River Heights arriva dai libri). A cavallo della serie tv, questo secondo lungometraggio nel mondo è stato se possibile ancora meno notato del precedente...

Nancy Drew, il personaggio di Carolyn Keene

Nancy Drew è nata nel lontanissimo 1930 col romanzo The Secret of the Old Clock. La sua autrice, "Carolyn Keene", in realtà non è mai esistita: la serie era un prodotto dell'editore Edward Stratemeyer, che ne ideò l'impostazione e affidò alla giornalista Mildred Benson la stesura delle prime sette avventure. Nel corso dei decenni il personaggio è saltato da autore ad autore, e attraverso diverse case editrici: Grosset & Dunlap (1930-1979), Simon & Schuster (1979-1985), Minstrel Editions (1987-2001) e Aladdin editions (2001-2003). Dal 2004 è partito un reboot del marchio non troppo bene accolto dai fan anglosassoni, con avventure pubblicate dalla Simon & Schuster (2003-2012). Dal 2005 al 2010 la Papercutz ha ricavato dal marchio anche delle graphic novel.

In Italia Nancy Drew si è recentemente vista per i tipi Piemme nel 2007, nell'ambito della collana Il battello a vapore, ma prima ancora almeno una quarantina di romanzi erano stati tradotti negli anni Settanta dalla Mondadori, nella collana "Giallo per ragazzi".

Nancy Drew, la serie tv con Kennedy McMann

Quello del 2019 non è nemmeno il primo tentativo di rilanciare sul piccolo schermo la giovane investigatrice. C'erano stati altri cicli nel 1977 (questo un crossover con gli Hardy Boys) e nel 1995, oltre a un film tv nel 2002. La serie Nancy Drew del 2019 realizzata per The CW si è concessa libertà inusitate nella reinterpretazione del materiale, alzando il target e abbracciando noir, violenza, sesso e una dimensione sovrannaturale marcata. I fan sono rimasti disorientati, mentre Nancy cercava di scagionarsi dopo essere stata accusata di omicidio. La nuova Nancy Drew interpretata da Kennedy McMann è ancora inedita in Italia.