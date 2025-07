My Sweet Land, una terra martoriata dalla guerra

News Cinema

La storia di formazione di un ragazzino che si affaccia all'adolescenza in una terra che va avanti a fasi alterne da generazioni sulle montagne del Caucaso. Vrej e Artsakh, nel Nagorno-Karabakh, sono al centro del documentario My Sweet Land nella sezione GExDoc del Giffoni Film Festival.

Un bambino pronto a diventare adolescente, in una terra paesaggisticamente affascinante ma flagellata dal destino, come il Nagorno-Karabakh, in lingua armena Artsakh. Una regione ogetto di una lunghissima disputa fra Azerbaijan e la popolazione armena, autoproclamatasi indipendente nel '91 dopo la fine della prima guerra fra le due popolazioni etniche.

In quell'angolo del mondo, il regista Sareen Hairabedian ha incontrato alcuni anni fa Vrej, 11 anni, e racconta la sua storia nel documentario My Sweet Land, presentato al Giffoni Film Festival, sezione GExDoc. Un film inizialmente selezionato dalla Giordania come candidato per l'Oscar al miglior film internazionale lo scorso anno, poi ritirato dopo una forte pressione diplomatica dell'Azerbaijan, al punto da venire bandito nel paese, uno dei produttori.

Ecco la risposta alla polemica da parte del regista, "È un film che ha documentato un luogo e una vita che non esistono più. Il cinema e il documentario sono uno degli strumenti più importanti ed efficaci per continuare a raccontare la verità che è stata cancellata, messa a tacere".

La trama di My Sweet Land

My Sweet Land è una storia di formazione ambientata sullo sfondo di una guerra multigenerazionale nelle montagne del Caucaso post-sovietico. Segue le vicende di un ragazzo di 11 anni di nome Vrej, cresciuto in Artsakh (Nagorno-Karabakh), che sogna di diventare dentista nel suo villaggio da cartolina, con le sue anatre vagabonde e le api dorate. La sua terra, però, è disseminata di mine dei conflitti precedenti, che hanno plasmato un paese che rimane sconosciuto al mondo.

La vita di Vrej subisce una svolta improvvisa quando scoppia la guerra, costringendolo a fuggire con la sua famiglia. Trascorre i suoi giorni in esilio aspettando con impazienza la vittoria, ma la realtà prende una piega diversa: gli armeni perdono la guerra. Al ritorno nel suo villaggio sopravvissuto, si trova di fronte alla devastazione, a nuovi rapporti di potere e a un'istruzione che prepara i bambini alle battaglie del prossimo futuro. Vrej deve imparare le regole della guerra, ma come portare sulle sue giovani spalle le speranze di una nazione?

Il trailer di My Sweet Land