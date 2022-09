News Cinema

My Policeman: ecco il nuovo trailer ufficiale del film con Harry Styles e Emma Corrin

Dopo il teaser arrivato online nel mese di giugno, Prime Video ha lanciato oggi il primo vero trailer ufficiale di My Policeman, il film con protagonista Harry Styles, tratto dal romanzo di Bethan Roberts. My Policeman sarà disponibile in esclusiva streaming sulla piattaforma di Amazon dal 4 novembre.