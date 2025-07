My Oxford Year, il trailer del film sentimentale con Sofia Carson

News Cinema

Sofia Carson e Corey Mylchreest tornano ancora una volta in casa Netflix ma insieme da protagonisti per My Oxford Year: ecco il primo trailer del film sentimentale.

Sofia Carson e Corey Mylchreest interpretano studentessa e professore in My Oxford Year, un film sentimentale di formazione tratto dall’omonimo romanzo di Julia Whelan e adattato per i piccoli schermi di Netflix. Con una data d’uscita che si avvicina, fissata per il 1° agosto 2025 in piattaforma, My Oxford Year ha cercato di saziare la curiosità dei fan con un primo trailer ed introducendo la coppia protagonista.

My Oxford Year, Netflix mostra il primo trailer con Sofia Carson e Corey Mylchreest

Sofia Carson è ormai un nome molto affezionato alla piattaforma streaming di Netflix. Protagonista di diversi film sentimentali, è di ritorno con My Oxford Year in cui interpreta una studentessa americana brevemente trasferitasi ad Oxford per vivere un’esperienza diversa. Anna è una giovane donna ambiziosa e vuole frequentare l’Università di Oxford ad ogni costo, ma non avrebbe mai immaginato di scovare l’amore tra quei corridoi e di innamorarsi del suo professore.

Con una sceneggiatura firmata da Allison Burnett e Melissa Osborne e la regia di Iain Morris, My Oxford Year nel cast può contare anche sul supporto di Dougray Scott, Catherine McCormack, Harry Trevaldwyn, Esmé Kingdom, Nikhil Parmar, Poppy Gilbert, Romina Cocca, Yadier Fernández, Nia Anisah e Hugh Coles. Sofia Carson, che negli ultimi anni ha recitato in film come Purple Hearts e La lista dei miei desideri in casa Netflix, non solo figura come protagonista ma è anche produttrice di questo film. Corey Mylchreest è a sua volta legato a Netflix, poiché deve la sua forte notorietà a La Regina Carlotta: Una storia di Bridgerton. A rendere ancor più prezioso il racconto è la location: la storia, infatti, è ambientata proprio ad Oxford e Sofia Carson ha rivelato a Tudum di non aver visitato il campus per intero prima di iniziare le riprese: “Ho scelto di non visitare tutte le location in cui avremmo girato perché volevo riservare la mia reazione sincera all'aver assistito per la prima volta alla magia di Oxford, per quando le telecamere avrebbero iniziato a girare, per vivere davvero Oxford proprio come avrebbe fatto Anna”.