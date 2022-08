My Best Friend's Exorcism: il trailer della commedia di possessione demoniaca ambientata negli anni '80

News Cinema

Debutterà su Amazon Prime Video My Best Friend's Exorcism, un horror che oltre a spaventare fa anche ridere e che ha come sfondo la seconda metà degli anni '80. Oggi possiamo gustarci il trailer, che ci mostra un gruppo di liceali isolati in un bosco.

Debutterà il 30 settembre su Amazon Prime Video un teen horror con elementi comici che ci riporta agli anni '80, tornati in auge anche grazie alla serie Stranger Things. My Best Friend’s Exorcism è infatti ambientato nel 1988 e, come spesso accade nei film che fanno paura, si svolge in un luogo remoto e isolato: la classica casa nel bosco.

My Best Friend's Exorcism è diretto da Damon Thomas, che è il regista di alcuni episodi delle serie Penny Dreadful e Killing Eve. Il cast del film è invece composto da Elsie Fisher, Amiah Miller, Cathy Ang, Rachel Ogechi Kanu e Christopher Lowell.

My Best Friend's Exorcism: la trama

Rispettando dunque una serie di regole non scritte dell'horror con protagonisti adolescenti, My Best Friend's Exorcism è una storia di possessione demoniaca. Ecco la sinossi ufficiale del film:

Sopravvivere agli anni dell'adolescenza non è semplice, specialmente se si è posseduti da un demone. E’ il 1988 e le amiche del cuore Abby (Elsie Fisher) e Gretchen (Amiah Miller) stanno scoprendo i ragazzi e la cultura pop, e si trovano ad affrontare una forza paranormale che si avvinghia a Gretchen senza lasciarla andare. Con l'aiuto di un fidatissimo esorcista locale di nome Christian Lemon (Christopher Lowell), Abby è determinata a rispedire il demone nelle profondità dell'inferno, sempre che il demone non uccida prima Gretchen.

Il trailer di My Best Friend's Exorcism

Guardando il trailer di My Best Friend’s Exorcism si percepisce benissimo la doppia natura del film, che da una parte è un horror e dall'altra una commedia (nera). Ci sono le classiche scene ambientate nei licei USA, con le ragazze carine e quelle meno carine e gli studenti maschi fanfaroni. Le scene di possessione sono quelle più buffe e sopra le righe, ed è chiaro un riferimento a L'Esorcista, omaggiato in chiave parodistica.