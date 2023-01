Murder Mystery 2: ecco il trailer italiano ufficiale della commedia gialla con Adam Sandler e Jennifer Aniston

News Cinema

Tornano in streaming su Netflix il prossimo 31 marzo Nick e Audrey Spitz, i personaggi del primo, fortunatissimo Murder Mystery, oramai diventati detective a tempo pieno. Ecco trailer e trama ufficiale di Murder Mystery 2.

Il primo Murder Mystery, uscito su Netflix nel 2019, è stato un successo strepitoso, tanto che a oggi, secondo i dati sempre un po' nebulosi diffusi della piattaforma, è il quinto Netflix Original più visto di sempre. Ovvio allora l'arrivo di un sequel, previsto per il 31 marzo prossimo di cui vi mostriamo il primo trailer italiano ufficiale e vi raccontiamo la trama.

Se nel primo film, vagamente basato sul celebre "Assassinio sul Nilo" di Agatha Christie, Adam Sandler e Jennifer Aniston erano una coppia rimasta per caso coinvolta in un caso di omicidio a bordo del panfilo di un multimiliardario, qui i due, oramai diventati a modo loro detective a tempo pieno, si ritrovano alle prese con una nuova trama misteriosa, questa volta, si dice, vagamente simile a quella di "Assassinio sull'Orient Express". I due si trovano infatti improvvisamente alle prese con un sequestro internazionale: un maragià loro amico viene rapito durante il suo stesso, lussuoso matrimonio.

Dietro la macchina da presa, in Murder Mystery 2, non c'è più Kyle Newacheck, sostituito da Jeremy Garelick (The Wedding Ringer), mentre la sceneggiatura è ancora firmata da James Vanderbilt, lo stesso di Scream VI e molti altri film.

Assieme a Sandler e Aniston nel cast del film ci sono Mark Strong, Mélanie Laurent, Jodie Turner-Smith, Kuhoo Verma, John Kani e Dany Boon.

Ecco il trailer italiano ufficiale e la trama di Murder Mystery 2:



Murder Mystery 2: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film Netflix - HD

A quattro anni dalla risoluzione del loro primo caso di omicidio, Nick e Audrey Spitz (Adam Sandler e Jennifer Aniston) sono diventati detective a tempo pieno ma faticano ad avviare la loro agenzia investigativa. Quando sono invitati a festeggiare il matrimonio di un loro amico (Adeel Akhtar) sulla sua isola privata, si ritrovano immersi in nuovo mistero... Non appena la festa ha inizio infatti, qualcuno rapisce lo sposo per ottenere un riscatto e tutti gli eleganti ospiti, i familiari e la stessa sposa diventano possibili sospettati. MURDER MYSTERY 2 coinvolge Nick e Audrey Spitz in un caso che alza la posta in gioco e dà finalmente a questi due detective l’occasione per realizzare tutto ciò che hanno sempre sognato: il successo della loro agenzia e il tanto atteso viaggio a Parigi