Mufasa - Il Re Leone è al cinema, nuova clip in italiano, Alberto Boubakar: "Il doppiaggio può farti migliorare come attore"

Mufasa - Il Re Leone è al cinema dal 19 dicembre: avevamo già letto quello che le voci italiane di Luca Marinelli (Mufasa) ed Elodie (Sarabi) ci avevano raccontato in conferenza stampa, ora è il momento di leggere qualcosa delle esperienze degli altri interpreti della nostra versione: Alberto Boubakar Malanchino (Taka), Dario Oppido (Kiros), Edoardo Stoppacciaro (Rafiki) e Riccardo Suarez Puertas (Zazu). Alberto in particolare torna a lavorare come doppiatore per la Disney dopo Lightyear di un paio di anni fa. Partiamo dopo una nuova clip in italiano. Leggi anche Mufasa: Il re leone, incontro con Luca Marinelli ed Elodie: "Un'opportunità da cogliere" Mufasa: Il Re Leone: La Prima Clip Ufficiale in Italiano del film Disney in Live action - HD

Mufasa - Il Re Leone, le esperienze al doppiaggio italiano di Alberto Boubakar Malanchino, Dario Oppido, Edoardo Stoppacciaro e Riccardo Suarez Puertas

Alberto Boubakar Malanchino in Mufasa - Il Re Leone interpreta il giovane Taka, il leone fratello acquisito di Mufasa: una parte impegnativa, perché Taka è destinato a diventare il futuro Scar che tutti conosciamo. Alberto aveva già doppiato Buzz in Lightyear - La vera storia di Buzz, film Pixar del 2022, e questo lavoro è stato differente... fino a un certo punto: "Pensare di approcciarsi in un modo diverso sarebbe riduttivo per questo tipo di lavoro, ci sono sicuramente differenze di tecnica, di struttura, su come magari dare una profondità vocale diversa, nel cercare magari qualcosa di più animalesco in questo film rispetto a quell'altro personaggio un po' più militaresco, però poi abbiamo cercato di ridare comunque tantissima umanità a personaggi che sono mostruosamente vivi, nonostante non siano in carne ed ossa."

Per Alberto doppiare aiuta a crescere come attori a 360°: "È sempre complicato, non è solamente una questione di voce, c'è sempre una dimensione psichica, fisica, perché c'è sia un approccio tuo che devi dare con tecnica, competenze, passione, però devono essere tutte al servizio di un altro essere umano che ha fatto quel lavoro prima di te. Infatti ci terrei a ringraziare poi personalmente sia Fiamma Izzo [direttrice del doppiaggio, ndr], che mi sta forgiando in tutti i modi possibili, e le sorelle Brancucci [responsabili delle canzoni, ndr], che sono state meravigliose. È una grande scuola. Può far diventare gli attori e le attrici ancora più bravi."



Arrivare a prestare la voce a questi lungometraggi di grande diffusione porta a riflessioni più profonde. Cosa direbbe Alberto per rassicurare un bambino, perso come il cucciolo Mufasa all'inizio del film? "Io vorrei dire al bambino che si guardava Il Re Leone in VHS di non avere paura di andare avanti, i sogni esistono, si possono realizzare, ma portano anche tantissime responsabilità, bisogna avere una grande solidità nelle proprie ambizioni. Io vengo da un paese nella provincia di Milano, sono nato negli anni 90 da una coppia interraziale, avevo un sacco di cose abbastanza contro nella mia carta di identità, e invece sto riuscendo a confermare al me stesso del passato che tante porte si possono aprire. Se potessi tornare indietro, più che me stesso vorrei rassicurare forse i miei amici, quando erano più piccoli, perché ho visto tante persone che ad esempio non sono riuscite a trovare una loro milele personale [la terra promessa dei leoni nel film, ndr], non sono mai riuscite a fare quel salto che poi è il salto dell'età adulta."



Dario Oppido è Kiros, il villain della situazione, uno spietato leone bianco: "Sono abbastanza specializzato nei cattivi. Sono liberatori, perché puoi lasciarti andare, però questo è stato un cattivo completamente diverso: nonostante sia il cattivo, vive questo dramma della perdita del figlio, riuscire a scorgere quest'amarezza, riuscire a cavalcare quei sentimenti per me è stato molto intenso."



Riccardo Suarez Puertas si è divertito a interpretare Zazu: "È comunque un po' la mascotte, la spalla della situazione. Faccio questo lavoro da tanto tempo ormai e questa è una grande soddisfazione: il nostro è un gioco di ruoli, magari in una stessa giornata fai prima appunto un villain, un malvagio e poi il pomeriggio fai un uccello buffo, con una voce stridula. Io la cassetta del Re Leone l'ho distrutta quand'ero piccolo, l'ho vista in spagnolo perché sono per metà spagnolo, quindi le canzoni ce le ho tutte in mente in spagnolo, una cosa molto strana! Ernesto Brancucci [Ermavilo, ndr] è la persona che aveva curato l'adattamento del Re Leone ai tempi, fu lui che mi indirizzò verso il canto, verso lo studio della tecnica vocale, per poi andare a studiare il musical. È molto emozionante per me sapere che oggi si conclude un percorso, lui ora non c'è più, ma mi disse: 'Se tu studi ti farò lavorare, sennò è finita'. Era molto perentorio, ma aveva ragione. Un vero mentore."



Edoardo Stoppacciaro ha dovuto dare una forma vocale alla saggia scimmia Rafiki da giovane, già un po' stralunato: "Rafiki è un personaggio affascinante e dolce: è quasi irridente in alcuni momenti, perché lui ha questa sua dimensione di profonda saggezza e di profonda comprensione del visibile e dell'invisibile, che lo porta ad avere sempre uno sguardo molto sereno e disteso, anche nei frangetti più catastrofici. A volte sfotte, a volte ha una parola di incoraggiamento, però sempre con un profondo rispetto dell'interlocutore. Con un personaggio del genere così particolare, già anche nell'aspetto, era molto facile scadere nella macchietta, fare il personaggio buffo, un po' il trickster della compagnia, con poca sostanza. Invece Fiamma mi ha guidato, devo dire non senza difficoltà: è stato complicato per me entrare in quella dimensione profondamente umana del personaggio."