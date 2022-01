Mr. Ove: Tom Hanks protagonista di un remake del film svedese per Marc Forster

News Cinema

Tom Hanks sarà attore e produttore di un rifacimento della commedia drammatica svedese Mr. Ove. A dirigerlo ci penserà Marc Forster, che ha affidato il copione allo sceneggiatore di Neverland.

Continua indefessamente ed entusiasticamente a lavorare Tom Hanks, che ha appena legato il suo nome a un altro progetto. Si tratta di un remake della commedia drammatica svedese del 2015 Mr.Ove.

Candidato all'Oscar come miglior film straniero, Mr. Ove portava la firma di Hannes Holm ed era interpretato da un magnifico Rolf Lassgård. A dirigere la versione USA ci penserà un regista importante: quel Marc Forster a cui dobbiamo Neverland - Un sogno per la vita e War World Z. Hanks sarà anche produttore del film insieme alla moglie Rita Wilson.

La trama di Mr. Ove

Tanto il vecchio quanto il nuovo Mr. Ove prendono spunto dal romanzo di Fredrik Backman "L'uomo che metteva in ordine il mondo", che ha per protagonista un uomo che somiglia allo Scrooge di "Canto di Natale" di Charles Dickens, perché odia tutto e tutti. Si tratta di un vedovo che ha quasi 60 anni ed è stato mandato via dalla fabbrica in cui ha lavorato a lungo. Mr Ove crede fermamente nell'ordine e pretende che l'intero quartiere obbedisca a una serie di regole. Ecco perché ispeziona il vicinato e litiga con molte persone. Il signor Ove ha nostalgia della moglie e vorrebbe farla finita: il problema è che non ci riesce.

Anche se intuiamo che il protagonista del film avrà una trasformazione, ci piace molto l'idea che Tom Hanks presti il corpo e il volto a un uomo arcigno e antipatico. L'attore ci ha abituato da tempo ai personaggi positivi, e Mr. Ove potrebbe segnare per lui un cambio di rotta. A scrivere la sceneggiatura del film sarà David Magee, già al servizio di Marc Forster per Neverland e autore del copione de Il ritorno di Mary Poppins e Vita di Pi.

Mr. Ove: cosa dicono Marc Forster e Rita Wilson

Tanto Marc Forster quanto Rita Wilson sono entusiasti di lavorare al rifacimento di Mr. Ove. Il primo ha dichiarato in proposito:

Quando ho letto il romanzo di Fredrik Backman mi sono innamorato dell'idea che l'amicizia abbia il potere di definire la vita di una persona. Non vedo l'ora di dar vita a un film che sia altrettanto umoristico e commovente.

Queste invece le parole di Rita Wilson:

L'umanità di questa storia ha colpito persone di ogni parte del mondo, compresa me. Ho sempre cercato di produrre film capaci di portare gioia e di creare un'esperienza collettiva, permettendoci di riconoscerci negli altri.

Il trailer di Mr. Ove (l'originale)

E adesso, per farvi capire l’avventura in cui si lancerà presto il nostro amato Hanks, che vedremo prossimamente in Elvis e Finch, vi riproponiamo il trailer di Mr. Ove, che negli Stati Uniti è stato il film straniero con il migliore incasso del 2016.