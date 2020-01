Mr. Holmes, cinque curiosità sullo Sherlock con Ian McKellen

News Cinema

Anziano, crepuscolare, alla prese con problemi di memoria: una sfida intelligente e toccante anche per gli spettatori.

Mr. Holmes - Il mistero del caso irrisolto con Ian McKellen ha rappresentato una rilettura piuttosto intrigante e originale del mito di Sherlock Holmes. Diretto dal Bill Condon che aveva già coinvolto McKellen in Demoni e dei, è tratto dal romanzo di Mitch Cullin "A Slight Trick of the Mind" e presuppone che Sherlock, ormai anziano e autoesiliatosi in campagna, sia ossessionato nuovamente da un caso mai risolto della parte finale della sua carriera. La memoria però comincia a fargli brutti scherzi, e l'affetto crescente per il figlio della sua governante lo distrae. E' un lungometraggio piuttosto originale, quindi è il caso di indagare un po' sulla sua lavorazione.

Mr. Holmes e l'interpretazione di Ian McKellen

Al momento delle riprese, Ian McKellen aveva 17 anni in meno dello Sherlock che interpreta nel film, novantatreenne. L'attore è infatti pesantemente truccato nella storia principale, ma non nei flashback, dove affronta il caso che lo spinge a mollare tutto. Il trucco pesante non rende questa parte la preferita dell'attore inglese, che ha già dichiarato di essere poco propenso a reinterpretare Holmes. Volutamente, Ian ha scelto di non prepararsi al ruolo leggendo tutta l'opera di Arthur Conan Doyle, basandosi invece solo su quello che sapeva superficialmente del personaggio come chiunque altro. Non voleva infatti ripetere l'errore commesso per il Signore degli Anelli: conoscendo a menadito il materiale, "perdeva tempo" (parole sue) a discutere col regista di ogni scelta riguardante Gandalf. McKellen ha ritenuto più opportuno prepararsi invece a gestire le api che Holmes cura nel film: ha seguito un corso di apicoltura e durante le riprese è riuscito a non farsi mai pungere.

Mr. Holmes nella timeline di Sherlock Holmes

Il film si ambienta nel 1947 e Holmes, come si diceva, ha 93 anni. La cifra collima con la continuity di Conan Doyle, perché l'unico riferimento ufficiale all'età del detective avviene nella raccolta "L'ultimo saluto di Sherlock Holmes" (1917), dove in un racconto ambientato all'inizio della I Guerra Mondiale nel 1914, viene esplicitamente detto che il protagonista ha 60 anni. Il 1854 è di conseguenza la sua data di nascita, accettata universalmente dal fandom.



Mr. Holmes - Il mistero del caso irrisolto: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film- HD

Mr. Holmes, i luoghi delle riprese

La bellissima casa di campagna di Holmes, Wickham Manor Farm, è nell'area della città fortificata medievale di Winchelsea nel Sussex (dove in realtà funge da bed & breakfast). La spiaggia è a quaranta miglia di distanza, presso Seven Sisters e Seaford, vicino al fiume Cuckmere, che dà il nome all'immaginaria stazione ferroviaria della storia. Da notare inoltre che il Diogenes Club nel film è in realtà l'Hatfield House nell'Hertfordshire, già location per lo Sherlock Holmes di Guy Ritchie, dove invece serviva da interni per la casa di Sir Thomas.

Mr Holmes e gli altri Sherlock Holmes

Nel cast del film ci sono un paio di partecipazioni curiose, vere citazioni di passati adattamenti. L'ispettore Gilbert è interpretato da Phil Davis, che nel primo episodio del televisivo Sherlock nel 2010 era il tassista. Nell'immaginario "film nel film" su Sherlock Holmes, il detective è interpretato invece da Nicholas Rowe, classe 1966: fu davvero Sherlock, ma giovanissimo, nel cult anni Ottanta Piramide di Paura (1985), diretto da Barry Levinson e scritto da Chris Columbus!

Mr Holmes e la citazione da Alfred Hitchcock

Non sembra poi tanto fuori luogo citare il maestro del brivido Alfred Hitchcock in un giallo, e Bill Condon si è divertito a farlo: nel flashback, la pedinata Ann guarda nella vetrina di un tassidermista di nome Ambrose Chappell. Un tassidermista con lo stesso nome era quello a cui si rivolgeva James Stewart nell'Uomo che sapeva troppo, il remake del 1956, per avere notizie del figlio rapito.