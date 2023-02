Moving On: Jane Fonda e Lily Tomlin vogliono far fuori Malcolm McDowell nel trailer del film di Paul Weitz

News Cinema

Un tris d'assi compone il cast della commedia Moving On, di cui è uscito il primo trailer: Lily Tomlin e Jane Fonda se la vedono con Malcolm McDowell e Richard Roundtree.

Si intitola Moving On, andare avanti, il nuovo film del regista Paul Weitz, ormai affrancato dal lavoro col fratello Chris Weitz, con cui ha scritto e diretto American Pie e altri film di successo come About a Boy. In questo caso si tratta di una commedia con quattro vecchie glorie del grande schermo: l'intramontabile Jane Fonda (due Oscar all'attivo su 7 nomination), la grande Lily Tomlin (candidata all'Oscar per Nashville), Malcolm McDowell e Richard Roundtree, il primo (e per quanto ci riguarda unico) detective Shaft. Di Moving On, che nei cinema americani arriverà a marzo, è appena uscito il trailer originale.

Moving On: la trama del film

In Moving On, Jane Fonda e Lily Tomlin sono due amiche che non si vedono da tempo e si riuniscono per vendicarsi dello scontroso vedovo (Malcolm McDowell) della loro migliore amica da poco deceduta. Sul percorso, il personaggio di Fonda incontra di nuovo il suo grande amore (Richard Roundtree), mentre tutte e due imparano a fare pace col loro passato e con l'altra.