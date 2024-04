Mother of the Bride, il trailer della nuova rom com di Netflix con Brooke Shields

News Cinema

Brooke Shields e Miranda Cosgrove devono organizzare un matrimonio in Thailandia e gestire una crisi sentimentale in Mother of the Bride, come mostra il primo trailer della nuova rom com di Netflix.

Brooke Shields interpreta la madre della sposa nella nuova rom com in casa Netflix, intitolata per l’appunto Mother of the Bride, ma non è esattamente felice di condividere il grande giorno di sua figlia con il suo primo amore. Netflix ha condiviso il primo trailer della commedia romantica in arrivo a maggio 2024 sulla piattaforma streaming, raccontando di più della trama. Lana, la protagonista, ha raggiunto la suggestiva Thailandia per un matrimonio organizzato all’ultimo minuto: a sposarsi è sua figlia Emma, interpretata da Miranda Cosgrove.

Mother of the Bride, Netflix mostra il primo trailer della nuova rom com

Lana è felice per sua figlia Emma, futura sposa che intende celebrare le nozze in Thailandia. Il suo fidanzato, RJ, è un ragazzo affascinante che ha conosciuto recentemente e che ha saputo conquistare il suo cuore tanto da organizzare un matrimonio dall’altra parte del mondo. Considerata la fitta agenda, Lana è consapevole di non poter trascorrere molto tempo in compagnia della futura sposa, ma la sorpresa più grande arriva al momento delle presentazioni, quando scopre che il padre dello sposo non è altri che Will, il suo ex fidanzato. Si frequentavano ai tempi del college e Lana credeva fosse l’amore della sua vita. Erano molto affiatati e sognava un futuro con lui ma, da un giorno all’altro, Will si è allontanato senza un reale motivo e Lana ha sofferto moltissimo. Scoprire che in più RJ è suo figlio complica ulteriormente la questione, perché dovrà necessariamente averci a che fare. Seguiranno numerosi incontri imbarazzanti tra i due e, nel mezzo, rendere il grande giorno dei loro figli speciale. Tra di loro, però, c’è qualcosa in sospeso. Saranno in grado di processarlo?

Mark Waters, che ha lavorato ad altri classici come Mean Girls e Quel pazzo venerdì, è alla regia della commedia romantica. Il cast include anche Chad Michael Murray, Rachael Harris, Michael McDonald, Wilson Cruz, Tasneem Roc e Dalip Sondhi. Brooke Shields figura anche come produttrice esecutiva. Mother of the Bride è soltanto l’ultima proposta in ordine cronologico ad aver rispolverato il romance sullo schermo. L’ha preceduto Irish Wish, una commedia romantica con protagonista Lindsay Lohan distribuito in streaming sulla piattaforma a metà marzo 2024 con un’ambientazione alquanto suggestiva, esattamente come accade in Mother of the Bride.