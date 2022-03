Mother Nature: Jamie Lee Curtis scrive una graphic novel eco-horror ed esordisce nella regia

News Cinema

Jamie Lee Curtis sarà coautrice di una graphic novel a tematica ambientalista intitolata Mother Nature. La stessa storia horror sarà al centro di un film che segna il debutto nella regia dell'attrice.

A 63 anni, Jamie Lee Curtis ha l'entusiasmo e la mente di una ragazzina. Non solo (e per fortuna) continua a essere la migliore scream queen di sempre, grazie alla sua illustre presenza nella nuova saga di Halloween, ma soprattutto sente ancora il richiamo dell'arte in generale, tanto da decidere di lasciare alla posterità la sua prima graphic novel.

La graphic novel di Jamie Lee Curtis arriverà nelle librerie in autunno e, stando a Entertainment Weekly, narrerà una storia eco-horror che sarà targata Titan Comics. Il titolo è Mother Nature e - udite udite! - l'attrice sarà anche co-regista di un film sullo stesso argomento. Collider scrive che la graphic novel sarà l'adattamento del film, suggerendo quindi che prima apparirà il film e poi il libro. Altrove si legge che le due opere usciranno contemporaneamente. La cosa importante è che Jamie Lee Curtis esordisce nella regia con questo progetto, targato Comet Pictures e Blumhouse Films. Per il romanzo a fumetti Jamie ha chiesto aiuto allo sceneggiatore e regista Russell Goldman e al romanziere, grafico e pittore Karl Stevens. I loro nomi appaiono sulla copertina della graphic novel, che vi mostriamo grazie alla Titan Comics.

La trama di Mother Nature

Jamie Lee Curtis ha avuto l'idea di Mother Nature quando aveva solo 19 anni. All'epoca l’attrice era già una fervente ambientalista. In un'intervista ha spiegato di essere sempre stata attenta e interessata al rapporto fra uomo e natura, secondo lei sbilanciato, e di non aver mai perso la certezza che fra i due alla fine vincerà la natura.

Di cosa parla Mother Nature? Il film e la graphic novel raccontano di un'adolescente di nome Nova Terrell che tenta di vendicare l'uccisione di suo padre, che non è morto di morte naturale. Il genitore le è stato portato via dopo una serie di avvenimenti strani che riguardano l'azienda Cobalt Corporation e in particolare un affare legato al petrolio. Determinata a smascherare i furfanti, Nova comincia a indagare, e scopre pian piano verità sempre più sconcertanti che riguardano un progetto chiamato Mother Nature e un essere terrificante che la compagnia ha portato in vita nella sonnacchiosa cittadina di Catch Creek (in New Mexico) nella quale abita la ragazza.

La graphic novel Mother Nature uscirà il prossimo 12 novembre. La aspettiamo con trepidazione, e non vediamo l'ora di vedere il film di debutto della favolosa Jamie Lee Curtis.