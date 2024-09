Morto Kris Kristofferson, uno dei volti chiave della Hollywood degli anni Settanta

News Cinema

Cantautore country prestatosi al cinema grazie a un volto e una voce che non potevano essere ingnorati, Kristofferson ha interpretato alcuni dei film più belli di un decennio chiave della storia del cinema. Ma la sua carriera non si è esaurita lì.

È morto nella sua casa di Maui, alle Hawaii, il musicista country e attore Kris Kristofferson. Aveva 88 anni.

Nel mondo della musica ha esordito grazie a Johnny Cash - la leggenda vuole che, per farsi notare, atterrò con un elicottero nel giardino di casa sua - sul grande schermo con Dennis Hopper.

Il primo film di Kris Kristofferson fu infatti Fuga da Hollywood, del 1971, in cui ebbe un ruolo comunque marginale e legato alla musica. Ma con quella faccia lì, scolpita nel cuoio, e conl la voce che aveva, era inevitabile che il cinema gli spalancasse le sue porte.

L’anno successivo, infatti, eccolo già protagonista di Cisco Pike (da noi Per 100 chili di droga) nei panni di un musicista (aridaje) ex tossico costretto a spacciare marijuana da un poliziotto corrotto.

Sono gli anni Settanta, quelli in cui Kristofferson ha dato il meglio al cinema (o forse quelli in cui il cinema gli ha offerto il meglio): soprattutto grazie a un gigante come Sam Peckinpah, che l’ha voluto protagonista di film straordinari come Pat Garrett and Billy the Kid, Voglio la testa di Garcia e Convoy - Trincea d'asfalto.

In quegli anni è stato anche il David di Alice non abita più qui di Martin Scorsese, e forse soprattutto il John di È nata una stella (quello con Barbra Streisand, non quello con Lady Gaga) e il James Averill dello sfortunato capolavoro I cancelli del cielo.

Il flop del film di Michael Cimino sembra in qualche modo aver segnato anche la carriera cinematografica di Kristofferson, che negli anni Ottanta e nella prima metà degli anni Novanta vede diradare le sue apparizioni sullo schermo, e farsi meno significative. Le cose cambiano di nuvoo quando John Sayles lo chiama a recitare nel suo neo-western Stella solitaria, e pure quando inizia a interpretare il ruolo di Abraham Whistler nella serie di Blade.

Nell’ultimo quarto di secolo ha alternato apparizioni e ruoli grandi e piccoli molto diversi tra loro, da Payback - La rivincita di Porter a La verità è che non gli piaci abbastanza; da Fast Food Nation a L'incredibile storia di Winter il delfino.

Il suo ultimo film è stato il notevole Blaze di Ethan Hawke, biopic del cantante country Blaze Foley che lo vide nel ruolo del padre del musicista.