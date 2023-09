Morto il regista Felice Farina

News Cinema

A soli 69 anni è morto a Roma il regista Felice Farina, autore di commedie, serie tv e documentari di grande originalità. Il cordoglio degli autori cinematografici.

Arriva oggi pomeriggio la notizia della scomparsa del regista romano Felice Farina, a soli 69 anni. Farina, anche sceneggiatore e produttore, era una voce originale nel panorama del nostro cinema, che forse non aveva mai conosciuto il grande successo commerciale ma era apprezzato molto per il suo lavoro. Come ricorda Cinecittà, per il cui Istituto Luce aveva firmato i suoi ultimi lavori, Patria, dal romanzo di Enrico Deaglio, Conversazioni atomiche e Falso storico, che stava completando e che uscirà postumo, aveva iniziato la sua carriera come attore teatrale, passando poi al cinema a cui aveva lavorato in molte vesti, animato anche da un grande interesse per la tecnica, che lo aveva portato a sviluppare soluzioni innovative.

I film di Felice Farina

L'esordio di Farina nel cinema era avvenuto nel 1986 con una commedia dal titolo che molti ricorderanno, Sembra morto... ma è solo svenuto, scritto con Gianni Di Gregorio e Sergio Castellitto, che ne è ancora protagonista con Marina Confalone. A questo era seguito un episodio del film collettivo Sposi, interpretato da Alessandro Haber e Ottavia Piccolo. Dopo Affetti speciali, sempre scritto con Di Gregorio e che ha per protagonisti Luciano Manzalini ed Eraldo Turra, ovvero i Gemelli Ruggeri, esce nel 1991 un altro suo film noto, la commedia corale Condominio. Nel cast c'erano Carlo Delle Piane, Ciccio Ingrassia, Paola Tiziani Cruciani, Carlo Virzì e Riccardo Pangallo, tra gli altri. L'anno successivo realizza Ultimo respiro, con Federica Moro, Massimo Dapporto e Francesco Benigno. Tra un film e l'altro dirige vari lavori per la tv, tra cui Stazione di servizio, Felipe ha gli occhi azzurri 2, Il caso Bozano e soprattutto Nebbia in Val Padana, che riunisce la storica coppia comica Cochi e Renato. Al cinema porta Bidoni, con Angela Finocchiaro, Giuseppe Cederna e Gioele Dix. Tra i film di fiction anche La fisica dell'acqua, del 2009, con Paola Cortellesi, Claudio Amendola e Stefano Dionisi. Molti anche i documentari, come il bellissimo ritratto Monicelli: la versione di Mario, del 2012 e l'originale road movie scientifico Conversazioni atomiche.

Felice Farina: il cordoglio dell'ANAC per la prematura scomparsa del regista

L'ANAC, Associazione Nazionale Autori Cinematografici, ha diffuso il seguente omaggio al regista scomparso:

Felice Farina è stato una costola del nostro cinema indipendente, la più solida e la più tenace. I suoi film sono stati sempre audaci e coerenti con la sua idea di cinema che, a partire da Sembra morto ma è solo svenuto, è stata costantemente pervasa dall’impegno politico ed ha rappresentato un modello per la generazione di autori che ha seguito quella dei maestri. Siamo increduli e profondamente addolorati per la sua scomparsa, che ci priva di un collega caro e apprezzato, e di un grande amico. Ci impegneremo a mostrare i suoi film alle nuove generazioni perché possano conoscere quel cinema libero, originale e anticonformista, oggi sempre più raro, di cui Felice è stato un significativo esponente.