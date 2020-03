Morto il compositore polacco Krzysztof Penderecki, amato da Friedkin, Kubrick e Lynch

News Cinema

Le musiche di Pendereki sono state spesso utilizzate dal cinema e dalla tv. Jonny Greenwood dei Radiohead gli rende omaggio su Twitter.

È morto ieri a Cracovia, all'età di 86 anni, uno dei più originali compositori moderni, il polacco Krzysztof Penderecki, alle cui musiche il cinema ha fatto spesso ricorso per ammantare di suggestioni alcuni dei nostri film preferiti.

Grande sperimentatore, Penderecki ha composto un grandissimo numero di opere, tra cui anche quattro opere liriche: I diavoli di Loudon (dal romanzo di Aldous Huxley), Paradiso perduto (dal poema di John Milton) e Ubu Rex (dall'opera teatrale di Alfred Jarry). Ma il suo nome, conosciutissimo tra gli amanti dell'avanguardia musicale del diciannovesimo secolo, arrivò anche al grande pubblico grazie a due film di grande successo.

Nel 1973 William Friedkin scelse per L'esorcista diverse sue composizioni, come "Kanon For Orchestra and Tape", "Cello Concerto", "String Quartet", "Polymorphia" e "I diavoli di Loudon". Nel 1980 la sua musica sottolineò alcune delle sequenze più inquietanti di Shining di Stanley Kubrick, che volle per il film, tra le altre, le sue "Utrenja - Kanon Paschy", "De Natura Sonoris No. 1", "De Natura Sonoris No. 2", "Polymorphia", "Kanon for 52 String Orchestra and Tape".

Anche David Lynch è stato un grande ammiratore di Penderecki, la cui musica ha utilizzato in Cuore selvaggio ("Kosmogonia"), Inland Empire e in Twin Peaks - Il ritorno (la "Trenodia per le vittime di Hiroshima", che compare anche nei film La casa nera e I figli degli uomini). Tra i film che si sono avvalsi delle musiche di questo grande compositore ci sono Twister e Fearless, e la serie tv Black Mirror, che nell'episodio del 2017 Metalhead ne ha utilizzato diversi brani.

Tra i musicisti moderni dichiara un debito di riconoscenza con lui Jonny Greenwood dei Radiohead, che ieri lo ha salutato col seguente Tweet.