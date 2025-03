Morto a 90 anni l'attore americano Richard Chamberlain, interprete del dottor Kildare, Uccelli di rovo e film celeberrimi

News Cinema

Famosissimo per le sue apparizioni televisive, dal Dottor Kildare a Uccelli di rovo, è morto a 90 anni l'attore americano Richard Chamberlain, che al cinema ha lavorato in Inghilterra con Ken Russell e Richard Lester.

La prima cosa che ci viene in mente pensando a Richard Chamberlain, morto il 29 marzo all'età di 90 anni (per la precisione a due giorni dal 91esimo compleanno), alle Hawaii dove si era ritirato, è che questo attore americano fosse inglese. Effetto dovuto probabilmente al fatto che in alcuni dei suoi ruoli cinematografici più noti è tato diretto da celebri registi britannici. A dare notizia della sua morte è stato il compagno Martin Rabbett con le seguenti e toccanti parole: "Il nostro adorato Richard è con gli angeli adesso. E' libero e vola verso i nostri cari che ci hanno preceduto. Siamo stati molto fortunati ad avere conosciuto un'anima così meravigliosa e amorevole. L'amore non muore mai. E il nostro amore è sotto le sue ali, e lo solleva verso la sua prossima grande avventura". Ricordiamo insieme questo attore il cui nome, ai più giovani, dirà poco o niente.

La vita e la carriera di Richard Chamberlain

Richard Chamberlain era nato a Beverly Hills, il 31 marzo 1934 e inizia la carriera a teatro, come co-fondatore della compagnia Company of Angels, per poi passare a varie apparizioni televisive, la prima delle quali in Alfred Hitchcock Presenta. La svolta della sua carriera arriva nel 1961, quando per sei stagioni, nel Dottor Kildare, diventa il medico più amato della tv. Essendo anche cantante, l'attore incide anche la sigla dello show e altri singoli, che diventano delle hit del periodo. Sul finire degli anni Sessanta è anche protagonista del musical di Broadway Colazione da Tiffany, al fianco di Mary Tyler Moore. Inizia poi il suo periodo inglese: nel 1970 è il protagonista, nel ruolo di Tchaikowsky, del biopic di Ken Russell L'altra faccia dell'amore, a cui seguono originali tv e nel 1973 I tre moschettieri diretto da Richard Lester, dove è Aramis, ruolo che ricopre successivamente in Milady. Nel 1974 è nel cast corale del disaster movie L'inferno di cristallo e torna poi alla tv per interpretare altri ruoli dumasiani ne Il conte di Montecristo e L'uomo dalla maschera di ferro. Tra i suoi film L'ultima onda di Peter Weir, Swarm - Lo sciame che uccide, e in tv Shogun. Nel 1983 arriva un altro ruolo per cui oggi viene ricordato: padre Ralph nella "peccaminosa" miniserie Uccelli di rovo, in cui fa palpitare il cuore di molte in abito talare. Nel 1985 è protagonista con Sharon Stone dell'avventuroso Allan Quatermain e le miniere di re Salomone, ruolo che riprende nel 1986 in Gli avventurieri della città perduta. L'anno successivo è Giacomo Casanova nel televisivo Il veneziano - Vita e amori di Giacomo Casanova, prima di riprendere tre anni dopo il ruolo di Aramis ne Il ritorno dei tre moschettieri, sempre diretto da Lester. Anche padre Ralph torna in tv col film Uccelli di rovo 2 - La storia mai raccontata. Richard Chamberlain lavora tantissimo, fino al 2019, dt dell'ultimo film in cui appare, Finding Julia. Nel 2017 compare in un episodio di Twin Peaks nel ruolo di Bill Kennedy e lo vediamo anche in altre serie moderne, come Nip/Tuck e Will & Grace. Appartenendo ad un'epoca in cui fare coming out poteva danneggiare una carriera, Chamberlain aveva rivelato la sua omosessualità solo nella sua autobiografia del 2003, anche se era stato preceduto da una rivista francese, Nous Deux, che lo aveva indicato come gay nel 1989. Martin Rabbett, che ha comunicato la sua morte, era il suo compagno dal 1977.