Mortal Kombat 2 confermato, rivelato lo sceneggiatore

La Warner Bros. e la New Line Cinema hanno ufficialmente avviato i lavori sul sequel del nuovo Mortal Kombat, uscito l'anno scorso. Hanno anche scelto uno sceneggiatore... e l'hanno pescato in casa Marvel.

Alla fine il reboot di Mortal Kombat, nonostante sia uscito l'anno scorso in contemporanea tra sale e streaming (ma solo in digitale qui da noi, con un'iniziale esclusiva Sky Cinema / NOW), è riuscito nell'intento di generare un sequel: Mortal Kombat 2 è stato ufficialmente avallato dalla Warner Bros. e dalla New Line Cinema, che hanno anche scelto lo sceneggiatore che si occuperà del prosieguo. Leggi anche Mortal Kombat: i primi 7 minuti del nuovo film basato sul leggendario videogame

Mortal Kombat 2, lo sceneggiatore è il Jeremy Slater di Moon Knight