Morbius e Troppo cattivi danno una scossa al boxoffice italiano del weekend

Morbius con Jared Leto, al suo esordio in Italia, è primo al botteghino italiano del weekend, ma anche il cartoon Troppo cattivi ha dato il suo contributo a un risveglio delle sale.

Una bella scossa al boxoffice italiano del weekend, che secondo i dati Cinetel ha registrato il 75% di presenze in più rispetto allo scorso fine settimana, complici due uscite evidentemente attese e premiate. La prima è Morbius: il cinecomic Sony / Marvel con Jared Leto, qui incrocio tra un vampiro e il classico supereroe della Casa delle Idee, ha debuttato sui nostri schermi con 1.604.000 euro d'incasso. Nel mondo è a quota 84 milioni di dollari, con una partenza americana di 39.100.000, giudicata non troppo esaltante dagli analisti oltreoceano. Il budget del film è sugli 80 milioni, quindi non gli ci vorranno incassi stratosferici per recuperare l'investimento.

L'altro esordio è in seconda posizione ed è Troppo cattivi, lo spassoso cartoon DreamWorks Animation su una gang di rapinatori animali, costretta a frequentare un corso di rieducazione alla bontà: ha registrato 1.160.000 euro, che diventano in realtà 1.404.000, calcolando la cifra raccolta nelle precedenti anteprime. L'incasso internazionale è di 28.768.000, ma proprio gli Usa mancano ancora all'appello.

Slitta appena dal secondo al terzo posto la commedia sentimentale Corro da te, con Pierfrancesco Favino paraplegico per manipolazione seduttoria, innamorato a sorpresa del personaggio di Miriam Leone, paraplegica reale. Il film di Riccardo Milani ha incassato altri 380.000 euro, raggiungendo il totale di 1.926.000.