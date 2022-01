Morbius con Jared Leto rimandato di due mesi

News Cinema

Morbius con Jared Leto non arriverà più in sala i primi di febbraio, ma ad aprile: un piccolo slittamento per il prossimo film del Sony's Spider-Man Universe.

C'è un ulteriore piccolo slittamento da segnalare per Morbius con Jared Leto, prossimo cinecomic del Sony's Spider-Man Universe dopo il trionfo di Spider-Man: Far From Home: il film di Daniel Espinosa non uscirà più il 28 gennaio negli States, ma il 1° aprile (da noi era previsto il 3 febbraio, quindi supponiamo che vedremo il lungometraggio anche qui ad aprile). Leggi anche Spider-Man: Across the Spider-Verse: ecco il primo trailer... E in più, una scena esclusiva di Morbius con Jared Leto!

Morbius con Jared Leto, i tanti slittamenti del cinecomic