Moon Garden: il bellissimo trailer di un film tra fiaba e horror dall'estetica steampunk

Vi mostriamo il trailer, visivamente splendido, di un film che racconta il mondo da incubo di una bambina in coma, Moon Garden, preceduto da premi e critiche entusiaste.

Ci piace di tanto in tanto condividere trailer trovati in rete, di film che magari non vedremo mai ma che ci incuriosiscono, specialmente per quel che riguarda l'horror. Non potevamo dunque restare indifferenti di fronte a quello di Moon Garden, un film che appare come un bizzarro incrocio tra horror e fantasy, realizzato con un misto di tecniche (tra cui lo stop-motion), che ha raccolto premi a tutti i festival dedicati al genere, oltre che a critiche entusiaste. Moon Garden è il primo lungometraggio di Ryan Steven Harris, montatore, che lo ha anche scritto. Il trailer colpisce per l'estrema bellezza e suggestione delle immagini.

Moon Garden: la trama

Protagonista di Moon Garden è una splendida bambina, di 5 anni, che dopo un terribile incidente entra in coma e si ritrova in un mondo di sogno oscuro e surreale, in un paesaggio industriale (da lì il richiamo allo steampunk). Perseguitata da uno spettro da incubo che si nutre delle sue lacrime, deve seguire la voce della madre attraverso la statica di una radio per tornare alla coscienza. Il film è girato in 35 millimetri con ottiche vintage riadattate. Il cast è composto da Haven Lee Harris (supponiamo sia la figlia del regista), con Augie Duke, Brionne Davis, Maria Olsen, Timothy Lee DePriest, Philip E. Walker e Margana Ignis.