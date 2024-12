Misteri dal profondo: ecco il trailer del film con Anya Taylor-Joy, Miles Teller e Sigourney Weaver

News Cinema

Vi presentiamo le prime immagini del film sci-fi d'azione diretto da Scott Derrickson che debutterà in streaming su Apple TV+ il prossimo 14 febbraio. Ecco il trailer di Misteri dal profondo.

Apple si conferma una delle realtà che, quando si parla di produzione e distribuzione per piattaforme, presta la maggiore attenzione alla qualità dei suoi prodotti, lasciando che a concentrarsi sulla quantità suano altri. Nuovo esempio di questa tendenza è il nuovo thriller Apple Original che si intitola Misteri dal profondo (in originale: The Gorge) e che vedremo in streaming su Apple TV+ dal prossimo 14 febbraio.

Basato su una sceneggiatura di Zach Dean diretta da Scott Derrickson - il regista di Sinister e Doctor Strange - Misteri dal profondo mescola fantascienza e azione per raccontare la storia di due agenti altamente addestrati che vengono incaricati di occupare le torri di guardia sui lati opposti di una gola vasta e attentamente sorvegliata, per proteggere il mondo da un male misterioso e sconosciuto che si nasconde al suo interno. I due legano a distanza, mentre cercano di rimanere vigili per difendersi da un nemico invisibile. Quando la minaccia apocalittica per l'umanità viene loro rivelata, si trovano costretti a collaborare in una prova di forza fisica e mentale per mantenere il segreto nella gola prima che sia troppo tardi.

Nei panni di questi due protagonisti di cono Anya Taylor-Joy e Miles Teller, con Sigourney Weaver a completare la prima linea del cast.

Questo che vedete qui di seguito è il primo trailer ufficiale di Misteri dal profondo.