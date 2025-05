Mission: Impossible - The Final Reckoning, Giro-E celebra l'uscita con una squadra d'eccezione in questo video

News Cinema

La tappa Pompei–Napoli del Giro d'Italia è stata percorsa da un team di "agenti segreti" d'eccezione. Per celebrare l'uscita di Mission: Impossible - The Final Reckoning, al cinema dal 22 maggio, Giro-E ha coinvolto nell'impresa Marco Melandri, Desirée Popper, Simone Ruzzo, Gianluca Fru, Andrea Lo Cicero e Giulio Toniolatti. Ecco il video.

Il 22 maggio sarà al cinema Mission: Impossible - The Final Reckoning, atteso ultimo atto della saga sull'agente segreto Ethan Hunt, interpretato da Tom Cruise. Per essere all'altezza di una sfida del genere, l'e-bike experience Giro-E ENEL, che si svolge sulle stesse strade del Giro d'Italia, ha coinvolto una squadra di sei vip in un'altra missione impossibile: coprire in bicicletta una delle tappe più suggestive del giro, la Pompei-Napoli. Gli intrepidi sono stati Marco Melandri, Desirée Popper, Simone Ruzzo, Gianluca Fru, Andrea Lo Cicero e Giulio Toniolatti: per dimostrarvi che è accaduto sul serio, abbiamo anche un video con le gesta del "Team Mission Impossible"!



Mission: Impossible - The Final Reckoning: Il team Mission Impossible in gara al Giro-E per l'uscita del nuovo film della saga - HD

Giro E-Enel per Mission: Impossible - The Final Reckoning, tra spettacolo e sport, sei eroi sfidano Tom Cruise in bici