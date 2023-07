News Cinema

Mission Impossible e i nemici in casa: video intervista a Shea Whigham e Greg Tarzan Davis

di Mauro Donzelli 08 luglio 2023 1

Ammirazioni per le doti incredibili di attore e acrobata di Tom Cruise, anche se Shea Whigham e Greg Tarzan Davis sono antagonisti e inseguono in tutta Europa, non da soli, l'agente in incognito. Video intervista con i due interpreti di Mission Impossible Dead Reckoning parte uno.