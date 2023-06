Mission: Impossible Dead Reckoning - Parte Uno, arrivano i character poster!

News Cinema

In attesa dell'arrivo di Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno con Tom Cruise, al cinema dal 12 luglio, ecco i character poster dei protagonisti dell'action firmato da Christopher McQuarrie.

Manca quasi un mese all'uscita di Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno con Tom Cruise, diretto ancora una volta dal suo sodale Christopher McQuarrie, al cinema dal 12 luglio. Ecco quindi arrivare tra noi sette character poster, raffiguranti protagonisti prevedibili e meno prevedibili di questo scatenato action, prima parte di un dittico che chiuderà la saga con protagonista il buon Tom, cominciata nell'ormai lontanissimo 1996...



Mission: Impossible Dead Reckoning - Parte Uno: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film Mission Impossible 7 - HD

Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno, i character poster con Tom Cruise e il resto del cast

Nella storia di Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno, Ethan Hunt (Tom Cruise) e il suo team dell'IMF devono disinnescare un'arma che potrebbe minacciare l'umanità intera. Per impedire che cada nelle proverbiali "mani sbagliate", Ethan e gli altri viaggeranno in lungo e in largo, ma il nostro eroe sarà costretto a prendere ferali decisioni, anche sulla vita delle persone a cui tiene: il nemico è molto potente, e il passato di Ethan torna a galla... I character poster rappresentano alcuni dei personaggi ricorrenti della saga, insieme ad alcune new entry, tra le quali c'è Pom Klementieff, che siamo stati abituati a osservare con il pesante trucco di Mantis nei Guardiani della Galassia!