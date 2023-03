Mission Impossible 8, Tom Cruise e l'ennesima follia in volo

News Cinema

Pare che durante le riprese di Mission: Impossible 8, Tom Cruise abbia sfidato se stesso ancora, se mai è possibile: ricordate quando si appese a un aereo in decollo per Rogue Nation? Siamo da quelle parti.

Riordiniamo le idee: non abbiamo ancora davvero un'idea completa di cosa ci abbia preparato Tom Cruise per Mission: Impossibile - Dead Reckoning - Parte Uno, in arrivo al cinema il 12 luglio, cioè per Mission: Impossible 7, ma intanto il CEO della Paramount si è detto allibito da quello che l'attore ha fatto per la Parte Due, cioè Mission Impossibile 8, in questo momento in lavorazione e in uscita nel 2024. Si parla ancora di aerei, ma questa volta Tom non lo pilota... Leggi anche Mission: Impossibile 8 - rivelati nuovi dettagli della presenza di Tom Cruise in Italia

Tom Cruise cammina su un aereo in volo in Mission Impossible 8

Dopo che, a quanto pare, si è lanciato nel vuoto su una motocicletta per Mission: Impossibile - Dead Reckoning - Parte Uno. Dopo che ha guidato di persona gli aerei in Top Gun: Maverick. Dopo che... fate voi, Tom Cruise ormai concepisce i film anche per sfidare se stesso, i suoi freschi sessant'anni e la sua granitica convinzione di poter fare a meno della controfigura. È successo di nuovo sul set di Mission: Impossible 8, perché Bob Bakish, CEO della Paramount, ha raccontato quanto segue durante la Morgan Stanley Technology, Media, and Telecom Conference: "Tom cammina su un aereo, proprio in volo, non davanti a un green screen. È da fiato sospeso."

Ma com'è possibile? Cruise si era già aggrappato a un aereo in decollo in Mission: Impossible - Rogue Nation (nella realtà non era aggrappato realmente con le mani ma assicurato al velivolo, e aveva lenti speciali per proteggere gli occhi, insieme a protezioni per i timpani). Già allora persino lui ammise di aver avuto comunque un pizzico di paura. In questo caso il "segreto" (si fa per dire) potrebbe essere nell'uso confermato per il film di un Bell Boeing V-22 Osprey, un cosiddetto convertiplano militare, in grado di rimanere anche relativamente fermo come un elicottero. Sono pochi in rete a scommettere su un'altra soluzione, visto che l'accelerazione farebbe volar via chiunque rimanesse in piedi su un'ala (a meno di non essere un personaggio dei cartoon), però Tom vive per stupirci...