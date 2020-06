Miss Marple: un cavallo per la strega - tutte le attrici che hanno interpretato il personaggio di Agatha Christie

News Cinema

Da un romanzo del 1961 della regina del giallo Agatha Christie è tratto il film tv del 2011 Miss Marple: un cavallo per la strega, in cui la celebre investigatrice è alle prese con un enigma... soprannaturale.

Fa parte di una serie di film tv tratti dalle opere di Agatha Christie, intitolata Agatha Christie's Miss Marple, andata in onda tra il 2008 e il 2013, Miss Marple: un cavallo per la strega. Diretto nel 2011 da Andy Hay, ha come protagonista nel ruolo della celebre vecchietta investigatrice Julia McKenzie. Interamente prodotto in Gran Bretagna, ha nel cast anche Jonathan Cake e Neil Pearson.

Miss Marple: un cavallo per la strega: la trama

Premessa: nel romanzo originale Miss Marple non compare e le indagini sono portate avanti dal giornalista Mark Eastwebrook, che resta comunque presente anche nell'adattamento per la tv. In questo, l'infallibile detective arriva nel piccolo e incantevole villaggio di Much Deeping, contattata tramite lettera dal reverendo Gorman, suo vecchio amico, che ha ricevuto una scioccante confessione da una sua assistita in punto di morte. Nella lettera c'è anche una misteriosa lista di nomi. Gorman viene ucciso e nelle sue indagini Miss Marple arriva alla vecchia locanda del Cavallo Pallido, trasformata in abitazione in cui vivono tre tranquille vecchiette. Tra i personaggi del paese e l'atmosfera idilliaca del luogo sembra però aleggiare una sinistra atmosfera di magia nera e morte, che Miss Marple dovrà dipanare.

Una sola Miss Marple, tante protagoniste: le attrici che hanno interpretato il personaggio

Come è accaduto ad Hercule Poirot, l'investigatore belga creato dalla penna della regina del giallo Agatha Christie, anche Miss Marple (che, in caso ve lo foste chiesto, di nome fa Jane) è apparsa in innumerevoli film e serie tv. Julia McKenzie è stata solo l'ultima in ordine di tempo ad interpretarla in 11 tv movie. Il personaggio nei libri di Agatha Christie ha avuto un'evoluzione nel tempo: la prima volta che appare, nel 1930 nel romanzo “La morte nel villaggio”, non è simpatica ed è parecchio impicciona e pettegola. Col passare del tempo – compare in un totale di 11 romanzi, l'ultimo dei quali è “Addio Mrs. Marple” del 1976 e in sette raccolte di racconti – diventa più umana e gentile, forse in parallelo con l'evoluzione umana della scrittrice. In televisione, la prima a interpretare il personaggio è stata Gracie Fields nel 1956, in un adattamento del primo romanzo, seguita al cinema dalla più nota Margareth Rutherford che ha ricoperto il ruolo in quattro film: Assassinio sul treno nel 1961, Assassinio al galoppatoio (dove sostituisce il personaggio di Poirot) del 1963, Assassinio sul palcoscenico e Assassinio a bordo, entrambi del 1964. Dopo un film tv con Inge Langen tocca alla Signora in giallo Angela Lansbury riportare Miss Marple al cinema in Assassinio allo specchio, del 1980. Seguono, in tv, Helen Hayes (due volte) e Joan Hickson, protagonista di ben 12 tv movie. Sempre in tv, dal 1992, la veterana è Geraldine McEwan con 12 episodi, seguita da Julie McKenzie con 11. Al contrario di Poirot, l'indomabile e acutissima vecchietta, capace di dipanare i misteri più intricati, sembra preferire il piccolo schermo.