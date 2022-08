Minions 2 trionfa ancora al boxoffice italiano del weekend, lo segue Bullet Train

News Cinema

Minions 2 occupa ancora la vetta del botteghino italiano del weekend. Il nuovo arrivato Bullet Train con Brad Pitt debutta al secondo posto.

Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo si dimostra ancora in grado di reggere la vetta del boxoffice italiano del weekend: il seguito dello spin-off Illumination Entertainment con gli scatenati esserini gialli ha incassato infatti altri 2 milioni di euro, raggiugendo perciò il totale italiano di 9.490.000. Siamo ancora lontani dall'esplosione dei 23.434.000 del 2015 del primo Minions, ma la sua tenuta rimane di ottimo auspicio per questo inizio di stagione cinematografica. Il cartoon, costato 80 milioni di dollari, ne ha incassati finora nel mondo 869.000.000, al momento meno del 1.160.000.000 registrato dal predecessore (ma in base al budget si parla sempre di un eccellente risultato commerciale).

Si deve accontentare allora di un secondo posto l'esordio dell'action scanzonato Bullet Train di David Leitch, il regista ex-controfigura di Brad Pitt, che qui è un sicario in una vicenda ambientata su un treno ad alta velocità. Nel cast anche Zazie Beetz, Aaron Taylor-Johnson, Sandra Bullock, Hiroyuki Sanada, Michael Shannon, Logan Lerman e Brian Tyree Henry. L'avventura parte qui in Italia con 707.000 euro. Nel mondo siamo a quota 173.607.000 dollari (su un budget di 90).

Debutto in terza posizione per l'ultima fatica distopica di David Cronenberg, Crimes of the Future: passato al Festival di Cannes, il film con Viggo Mortensen, Léa Seydoux e Kristen Stewart si avvia al nostro botteghino con 242.400 euro.