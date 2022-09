Minions 2 tiene la vetta del boxoffice italiano del weekend, entrano i Super-Pets

News Cinema

Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo affronta un esordio animato al botteghino italiano del weekend: DC League of Super-Pets, dove il cartoon incontra il cinecomic. Terzo è Bullet Train con Brad Pitt.

Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo si è trovato ad affrontare al boxoffice italiano del weekend una concorrenza animata, ma è riuscito a mantenere la vetta, portando a casa un altro 1.270.000 euro, per un totale nostrano finora di 11.670.000: la cifra colloca il cartoon dell'Illumination Entertainment al terzo posto dei migliori incassi dell'anno solare (dietro a Doctor Strange 2 e Top Gun Maverick) e al primo della stagione appena iniziata, stando alle rilevazioni Cinetel. Nel mondo viaggia sugli 891.000.000 di dollari, cifra notevolissima ma inferiore al 1.160.000.000 registrato dal primo Minions nel 2015.

La concorrenza di cui parlavamo è DC League of Super-Pets, spiritoso incrocio targato Warner Animation tra cartoon e cinecomic, dove si seguono le peripezie degli animali da compagnia dei grandi supereroi DC Comics: Krypto e Asso sono decollati in quattro giorni con 756.000 euro. L'esito internazionale del lungometraggio animato veleggia sui 161 milioni di dollari: ha avuto un budget sulla novantina, quindi tra costi e ricavi non potrà mai impensierire i Minion.